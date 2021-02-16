Премьер-министр Мишустин может приехать в Алтайский край

Предполагается, что поездка состоится в марте, ориентировочного 2-го числа. Пресс-секретарь краевого правительства Дмитрий Негреев такой информацией пока не располагает.
Цель визита премьера источник не назвал.
Известно, что в последние недели Мишустин посещает регионы, для которых действуют индивидуальные программы социально-экономического развития. Он уже побывал в Калмыкии, Карелии и Адыгее.
Алтайский край и Республика Алтай тоже входят в этот список.
Прежний глава кабмина Дмитрий Медведев бывал в Алтайском крае 13 ноября 2019 года. 15 января 2020 года после оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию он вместе с правительством подал в отставку.