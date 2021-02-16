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Политика

Премьер-министр Мишустин может приехать в Алтайский край

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин может приехать в Алтайский край с рабочим визитом, сообщил инсайдер «Банкфакс».

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

Предполагается, что поездка состоится в марте, ориентировочного 2-го числа. Пресс-секретарь краевого правительства Дмитрий Негреев такой информацией пока не располагает.

Цель визита премьера источник не назвал.

Известно, что в последние недели Мишустин посещает регионы, для которых действуют индивидуальные программы социально-экономического развития. Он уже побывал в Калмыкии, Карелии и Адыгее.

Алтайский край и Республика Алтай тоже входят в этот список.

Прежний глава кабмина Дмитрий Медведев бывал в Алтайском крае 13 ноября 2019 года. 15 января 2020 года после оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию он вместе с правительством подал в отставку.

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