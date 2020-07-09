Мишустин утвердил «кусочек плана» по вытягиванию проблемного Алтайского края

Более 60 тысяч жителей Алтайского края ежегодно проходят медико-социальную экспертизу на определение группы инвалидности.

Средства, сумму которых пока не называют, направят на проекты, призванные повысить уровень жизни населения отстающих территорий.

Однако известна главная цель затеи — правительство поможет проблемным регионам «оживить экономику».

Собственно, премьер-министр Михаил Мишустин как раз и утвердил правила финансирования тех самых «оживляющих» мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами социально-экономического развития некоторых регионов.

Напомним, речь идет о республиках Алтай, Карелия и Тыва. Кроме того, правила распространяются на отдельные проекты в Алтайском крае, Республике Калмыкия, Чувашской Республике, Курганской и Псковской областях.

«Правила фиксируют порядок и условия предоставления трансфертов из федерального бюджета. Также регламентируются особенности контроля за расходованием средств и сроки подготовки дополнительных нормативных актов», — отметили в кабмине.

Оценивать эффективность исполнения планов будут по количеству созданных рабочих мест и успешно завершенных инвестиционных проектов.

В 33 районах Алтайского края и в Барнауле введён режим ЧС. Анна Зайкова

В числе проектов, которые вошли в индивидуальные программы, — туристско-рекреационные кластеры, технопарки, передовые сельскохозяйственные предприятия, оздоровительные комплексы.

Также предусмотрены мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, расширению сетей газоснабжения и совершенствованию транспортной инфраструктуры.

«Утвержденные индивидуальные программы развития для наиболее проблемных регионов составлены с учетом специфики каждого из них и включают меры, направленные на стимулирование экономики», — разъяснили в правительстве.

Напомним, за каждым регионом закреплен курирующий федеральный министр, напрямую работающий с региональным руководством.

Ранее куратором «по бедности» в Алтайском крае был министр труда Максим Топилин. После его ухода с поста борьбу передали новому главе Минтруда Антону Котякову.

Согласно последним данным, край продолжает плестись в хвосте зарплатного рейтинга регионов — почти пятая часть жителей существует за чертой бедности.