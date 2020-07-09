Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 июля 25°C
Экономика

Мишустин утвердил «кусочек плана» по вытягиванию проблемного Алтайского края

Правительство России утвердило правила финансирования отдельных программ развития отстающих регионов, сообщает кабмин.

Более 60 тысяч жителей Алтайского края ежегодно проходят медико-социальную экспертизу на определение группы инвалидности.
Более 60 тысяч жителей Алтайского края ежегодно проходят медико-социальную экспертизу на определение группы инвалидности.
Михаил Хаустов

Средства, сумму которых пока не называют, направят на проекты, призванные повысить уровень жизни населения отстающих территорий.

Однако известна главная цель затеи — правительство поможет проблемным регионам «оживить экономику».

Собственно, премьер-министр Михаил Мишустин как раз и утвердил правила финансирования тех самых «оживляющих» мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами социально-экономического развития некоторых регионов.

Напомним, речь идет о республиках Алтай, Карелия и Тыва. Кроме того, правила распространяются на отдельные проекты в Алтайском крае, Республике Калмыкия, Чувашской Республике, Курганской и Псковской областях.

«Правила фиксируют порядок и условия предоставления трансфертов из федерального бюджета. Также регламентируются особенности контроля за расходованием средств и сроки подготовки дополнительных нормативных актов», — отметили в кабмине.

Оценивать эффективность исполнения планов будут по количеству созданных рабочих мест и успешно завершенных инвестиционных проектов.

В 33 районах Алтайского края и в Барнауле введён режим ЧС.
В 33 районах Алтайского края и в Барнауле введён режим ЧС.
Анна Зайкова

В числе проектов, которые вошли в индивидуальные программы, — туристско-рекреационные кластеры, технопарки, передовые сельскохозяйственные предприятия, оздоровительные комплексы.

Также предусмотрены мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, расширению сетей газоснабжения и совершенствованию транспортной инфраструктуры.

«Утвержденные индивидуальные программы развития для наиболее проблемных регионов составлены с учетом специфики каждого из них и включают меры, направленные на стимулирование экономики», — разъяснили в правительстве.

Напомним, за каждым регионом закреплен курирующий федеральный министр, напрямую работающий с региональным руководством.

Ранее куратором «по бедности» в Алтайском крае был министр труда Максим Топилин. После его ухода с поста борьбу передали новому главе Минтруда Антону Котякову.

Согласно последним данным, край продолжает плестись в хвосте зарплатного рейтинга регионов — почти пятая часть жителей существует за чертой бедности.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость