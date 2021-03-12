Россия выделит 200 млн на долги перед трудягами кузбасской шахты, акции которой продали за 10 тысяч

Правительство России выделит деньги на погашение долга перед работниками кузбасской шахты «Алексиевская», пишет « Кузбасс ».

На погашение долгов по зарплате направят более 200 млн рублей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства 11 марта 2021 года.

«Эти средства люди должны получить как можно быстрее. Важно строго контролировать, чтобы впредь подобные случаи не повторялись», — подчеркнул премьер.

Сумма задолженности перед 811 сотрудниками шахты, в настоящее время проходящей процедуру банкротства, составляет 201 млн рублей.

Как отмечает NGS42, ранее замгубернатора Кузбасса по промышленности Андрей Панов заявил, что проблемная шахта «Алексиевская» еще может возобновить работу — если найдутся «грамотные инвесторы».

Банкрот. СС0

Напомним, шахта с 2017 года находится в состоянии банкротства — объект выставили на продажу, но покупателя до сих пор нет.

В апреле 2020 года на «Алексиевской» начали массовые сокращения сотрудников. Планировали оставить около 300 работников для «поддержания функционирования подземных выработок и обеспечения их безопасности».

По данным «МК в Кузбассе», пакет акций шахты продали в 2018 году за 10 200 рублей.

Кстати, это не первая задолженность перед работниками «Алексиевской». В 2019 году они устроили забастовку из-за долга в 100 млн рублей.