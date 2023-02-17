Повара школьной столовой на Алтае будут судить из-за квашеной капусты

Повара из МБОУ «Чергинская общеобразовательная школа» обвинили в отравлении школьников. Об этом сообщает « Банкфакс ».

Женщину обвинили в заболевании учеников иерсиниозом из-за нарушения санэпидемиологических правил.

Повар приготовила винегрет и добавила в него квашеную капусту, которая содержала болезнетворные бактерии. По рецепту, которым пользовались в школе, капусты в салате быть не должно.

Как сообщает ведомство, опасное блюдо детям подали в ноябре прошлого года. Также уточнили, что капусту приготовили непромышленным способом, но кто именно — неизвестно.

После лабораторных исследований в продукте обнаружили бактерию, вызывающую острую антропозоонозную кишечную инфекцию, которая сопровождается токсико-аллергической реакций.

Кишечное заболевание появилось у 30 школьников.

Действия повара оценили как 236 статью УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

Повар признала свою вину во время расследования. Ее могут лишить свободы сроком до одного года.

Ранее недовольный зарплатой повар пощекотал нервы сотрудникам ресторана и получил тюремный срок.