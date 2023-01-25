25 января
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Происшествия

Тараканья бомба. Недовольный зарплатой повар пощекотал нервы сотрудникам ресторана и получил тюремный срок

В ресторане «Royal William IV» (Линкольн, Англия) 25-летний повар Том Уильямс поспорил с работодателями из-за зарплаты, пишет LADBible.

Таракан.
Таракан.
открытые источники (CC0)

Разногласия по оплате труда вынудили молодого повара уволиться, но уже через два дня он вернулся на кухню заведения и выпустил там 20 тараканов. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения.

До происшествия он пригрозил, что заложит в ресторане некую «тараканью бомбу». В результате, ресторан потерял около 22 тыс. фунтов после вынужденого закрытия на дезинфекцию.

«Дело не только в финансовых потерях компании, дело в том, что остальная часть команды особенно команда поваров, расстроены случившимся», — прокомментировали в заведении.

Хозяева ресторана подали в суд на повара. Мужчина признал свою вину в причинении ущерба и краже со взломом. Также выяснилось, что Уильямс уже был судим четыре раза.

Его приговорили к 17 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года. Кроме того, судья пожурил злодея за такое «невзрослое» поведение.

Ранее енот свалился с потолка во время заседания горсовета и напугал чиновников.

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