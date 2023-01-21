Енот свалился с потолка во время заседания горсовета и напугал чиновников

Во время заседания горсовета с потолка упал енот. Он провалился в помещение через потолочную панель, пишет Daily Mail.

Это случилось в мэрии мексиканского Акапулько.

Енот стал бегать вокруг стола, за которым разместились чиновники. Они, в свою очередь, стали в страхе забираться на стулья. А другие смеялись, пишет Lenta.ru.

Переполох продолжался до тех пор, пока енот не выбежал наружу через дверь.

Ранее на избирательном участке полицейские гонялись за енотом, который «парализовал» процесс голосования

Между тем енот из барнаульского зоопарка открыл дверь, не нашел вкусняшек и закрыл дверь.