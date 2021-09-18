На избирательном участке полицейские гонялись за енотом, который «парализовал» процесс голосования

Об инциденте сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, пишет РИА Новости.
Полицейские ловили животное семь минут.
«Чего только не увидишь в штабе. На УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который 7 минут бегал от полиции», — написал Венедиктов.
В итоге енота удалось поймать, пишет bfm.ru. Хозяина зверя увезли в полиции. Где в данный момент находится енот — неизвестно.
Накануне жители Республики Алтай поделились колоритными снимками — они поехали на избирательный участок на верблюдах и лошадях.
Жители Алтая едут реализовывать свое избирательное право.
altai-republic.ru