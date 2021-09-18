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Политика

На избирательном участке полицейские гонялись за енотом, который «парализовал» процесс голосования

Избиратель выпустил енота в помещении одной из УИК в Москве.

Енот.
Енот.
Открытые источники (ССО).

Об инциденте сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, пишет РИА Новости.

Полицейские ловили животное семь минут.

«Чего только не увидишь в штабе. На УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который 7 минут бегал от полиции», — написал Венедиктов.

В итоге енота удалось поймать, пишет bfm.ru. Хозяина зверя увезли в полиции. Где в данный момент находится енот — неизвестно.

Накануне жители Республики Алтай поделились колоритными снимками — они поехали на избирательный участок на верблюдах и лошадях.

Жители Алтая едут реализовывать свое избирательное право.
Жители Алтая едут реализовывать свое избирательное право.
altai-republic.ru
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