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Образование

«Позорище»: российский генерал лишился ученой степени

Генерал Ракетных войск стратегического назначения РФ (РВСН) Алексей Коннов лишился научной степени из-за диссертации, не прошедшей проверку на плагиат, сообщает «Газета.ru».

Учения РВСН.
Учения РВСН.
минобороны.рф

«Значительная часть диссертации Коннова совпадает с текстом кандидатской диссертации Музякова и Петрия без соблюдения требования, установленного п. 14 Положения об учёных степенях. Выводы, к которым приходит в своей диссертации соискатель, совпадают с выводами, которые ранее были сделаны Музяковым, из чего следует, что самостоятельное исследование в соответствующей части соискателем не проводилось», — цитирует заявление о лишении степени издание.

Научную работу генерал выполнил в Военной академии РВСН имени Петра Великого, а защита прошла в МГТУ имени Баумана, сообщает издание.

Бывший кандидат философских наук на комиссию в МГТУ имени Баумана не явился, пишет News.ru.

«Соискатель на заседание не пришел. Вы видели работу? Это же позорище», — приводит интернет-издание слова члена диссовета доктора философских наук Надежды Багдасарьян.

Россияне потеряли интерес к научной степени, следует из данных статистики. Так, в 4, 4 раза сократилось число докторантов за пять лет. Кроме того, сократился прием в докторантуру с 1582 человек в 2013 году до 393 в 2018 году.

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