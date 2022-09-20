Предшкола. Курс «Будь готов!» поможет вашему ребенку стать успешным

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в Барнауле ведёт набор в группы комплексного развития старших дошкольников. Руководитель школы Ольга Геннадьевна Чернявская с радостью поделилась уникальными особенностями курса «Будь готов!».

— Ольга Геннадьевна , в чём принципиальное отличие курса «Будь готов!» от ваших привычных и зарекомендовавших себя тренингов?

— Самое важное отличие — сроки прохождения обучения. Так, посещение любого из наших экспресс-тренингов: «Обучение чтению», «Скорочтение», «Устный счёт», «Каллиграфия», «Орфографическая зоркость» и другие займёт около 1,5 месяцев, потому что для отработки одного навыка этого времени будет достаточно. Экспресс-тренинги сформирует один конкретный навык в кратчайшие сроки.

Курс «Будь готов» является комплексным, он включает в себя тренировку сразу нескольких навыков, поэтому по продолжительности займет весь учебный год (октябрь-май). Кроме этого, более длительные сроки прохождения курса позволяют отрабатывать нам то, чего нет в экспресс-тренингах — развитие устной речи, подготовки руки к письму и грамоту для дошколят. Так, в течение всего учебного года дошкольники планомерно и систематически будут совершенствовать все необходимые для школы навыки.

Курс «Будь готов!» для детей 5−7 лет. Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина

— Что включает в себя данный курс и как будет составлено расписание?

— Комплексный курс «Будь готов» будет проводиться один раз в неделю и состоять из трёх блоков:

Чтение+развитие устной речи ( 30 минут).



Устный счёт+логическое мышление ( 30 минут).



Красивый почерк+грамота ( 30 минут).

С учетом переменок между блоками одно посещение займёт 1 час 45 минут.

— Расскажите , для каких детей подойдет курс «Будь готов»?

— Курс рассчитан для детей 5−7 лет. То есть за один учебный год мы максимально подготовим ребенка к школе.

Этот курс может стать отличным стартом для будущего школьника. У детей мы будем формировать все необходимые для школы навыки: чтение, счет, письмо, логическое мышление, основы грамоты. Кроме этого, дети в комфортной среде познакомятся с классно-урочной системой, умением работать в коллективе, переключаться от одного вида деятельности на другой, самостоятельно выполнять домашние задания и т.д. Соответственно их дальнейшая адаптация в 1 классе пройдет безболезненно. С нами детки могут приобрести самостоятельность и желание учиться с удовольствием!

Курс «Будь готов!» для детей 5−7 лет. Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина

— По какому принципу формируются группы?

— Как и всегда, при формировании групп мы учитываем не только возраст ребёнка. Прежде всего, педагоги чётко отслеживают способности ребенка. Группы малочисленные (до шести человек), поэтому у нас есть возможность внутри каждой группы двигаться к намеченным целям в комфортной и соответствующей среде. То есть, например, читающий ребенок не окажется за одной партой с нечитающим, а умеющий решать примеры не будет снова учить цифры.

— Когда курс «Будь готов!» будет запущен?

— Старт намечен на 3 октября 2022 года, соответственно до этого времени важно пройти бесплатную диагностику. Количество мест ограничено.

Предварительное расписание занятий: Понедельник , в 16.00 — группа для НЕчитающих детей,





в 16.00 — группа для НЕчитающих детей, Понедельник , в 18.00 — группа для уже умеющих читать детей.

Запись на курсы:

по телефону 57−16−06

на сайте barnaul-1.turboread.ru

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