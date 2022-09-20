Предшкола. Курс «Будь готов!» поможет вашему ребенку стать успешным

— Ольга Геннадьевна, в чём принципиальное отличие курса «Будь готов!» от ваших привычных и зарекомендовавших себя тренингов?
— Самое важное отличие — сроки прохождения обучения. Так, посещение любого из наших экспресс-тренингов: «Обучение чтению», «Скорочтение», «Устный счёт», «Каллиграфия», «Орфографическая зоркость» и другие займёт около 1,5 месяцев, потому что для отработки одного навыка этого времени будет достаточно. Экспресс-тренинги сформирует один конкретный навык в кратчайшие сроки.
Курс «Будь готов» является комплексным, он включает в себя тренировку сразу нескольких навыков, поэтому по продолжительности займет весь учебный год (октябрь-май). Кроме этого, более длительные сроки прохождения курса позволяют отрабатывать нам то, чего нет в экспресс-тренингах — развитие устной речи, подготовки руки к письму и грамоту для дошколят. Так, в течение всего учебного года дошкольники планомерно и систематически будут совершенствовать все необходимые для школы навыки.
— Что включает в себя данный курс и как будет составлено расписание?
— Комплексный курс «Будь готов» будет проводиться один раз в неделю и состоять из трёх блоков:
- Чтение+развитие устной речи (30 минут).
- Устный счёт+логическое мышление (30 минут).
- Красивый почерк+грамота (30 минут).
С учетом переменок между блоками одно посещение займёт 1 час 45 минут.
— Расскажите, для каких детей подойдет курс «Будь готов»?
— Курс рассчитан для детей 5−7 лет. То есть за один учебный год мы максимально подготовим ребенка к школе.
Этот курс может стать отличным стартом для будущего школьника. У детей мы будем формировать все необходимые для школы навыки: чтение, счет, письмо, логическое мышление, основы грамоты. Кроме этого, дети в комфортной среде познакомятся с классно-урочной системой, умением работать в коллективе, переключаться от одного вида деятельности на другой, самостоятельно выполнять домашние задания и т.д. Соответственно их дальнейшая адаптация в 1 классе пройдет безболезненно. С нами детки могут приобрести самостоятельность и желание учиться с удовольствием!
— По какому принципу формируются группы?
— Как и всегда, при формировании групп мы учитываем не только возраст ребёнка. Прежде всего, педагоги чётко отслеживают способности ребенка. Группы малочисленные (до шести человек), поэтому у нас есть возможность внутри каждой группы двигаться к намеченным целям в комфортной и соответствующей среде. То есть, например, читающий ребенок не окажется за одной партой с нечитающим, а умеющий решать примеры не будет снова учить цифры.
— Когда курс «Будь готов!» будет запущен?
— Старт намечен на 3 октября 2022 года, соответственно до этого времени важно пройти бесплатную диагностику. Количество мест ограничено.
Предварительное расписание занятий:
- Понедельник, в 16.00 — группа для НЕчитающих детей,
- Понедельник, в 18.00 — группа для уже умеющих читать детей.
Запись на курсы:
- по телефону 57−16−06
- на сайте barnaul-1.turboread.ru
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Адреса:
- пр-т Комсомольский, 80В
- ул. Взлётная, 23