Преподаватель МГУ заявил об «отношениях со студентками» и подал заявление на увольнение

«Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было», — написал на своей странице в Facebook Князев.