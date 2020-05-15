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Образование

Преподаватель МГУ заявил об «отношениях со студентками» и подал заявление на увольнение

Преподаватель филфака МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении. Это произошло на фоне начала общественной кампании против харассмента преподавателей вуза по отношению к студентам, пишет «Медуза».

Студент. Учеба.
Студент. Учеба.
СС0

«Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было», — написал на своей странице в Facebook Князев.

Несмотря на решение уволиться, Князев подчеркнул, что собирается довести семестр до конца.

Студенческое издание DOXA опубликовало статью, где говорилось о домогательствах преподавателей филфака МГУ по отношению к студенткам. В пример приводились несколько историй с участием девяти преподавателей. В частности, речь шла об эпизодах, когда некоторым учащимся якобы отказывались ставить оценку. Фамилии педагогов озвучены не были, не упоминался и Князев.

Вскоре студенты потребовали в открытом письме создать правовой механизм борьбы с харассментом со стороны преподавателей.

«К сожалению, многие ситуации, на которые обратило внимание издание, не стали сюрпризом для причастных к факультету людей: уже много лет шутки и слухи об одних и тех же преподавателях, инициирующих интимные отношения со студентками, распространяются на факультете, произносятся на капустниках, где присутствует в том числе и руководство кафедр и факультета, но до сих пор никто не уделил должного внимания этой информации. Мы считаем, что больше нельзя закрывать глаза на подобное», — цитирует авторов обращения bfm.ru.

Также авторы письма предложили обязать преподавателей пройти образовательные курсы, «посвященные неэтичности романтических и сексуальных отношений между преподавателями и студентами».

Исполняющий обязанности декана факультета Андрей Липгарт сказал, что филфак МГУ не видит оснований для служебной проверки после сообщений о домогательствах со стороны преподавателей.

«У нас этих фактов нет. Доказательства в этих публикациях не представлены, имена не названы. Мы не можем подменять собой правоохранительные органы. Если это домогательство, то это серьезное обвинение, это зафиксировано в законодательстве РФ», — приводит ТАСС слова декана.

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