Проекты студентов института архитектуры и дизайна АлтГТУ стали лучшими на международном конкурсе

С 23 по 29 сентября студенты института архитектуры и дизайна АлтГТУ приняли участие в XXVII Международном смотр-конкурсе выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству. Конкурс проходил в Волгограде на базе Волгоградского государственного технического университета.

На конкурс были представлены более 700 проектов бакалавров, специалистов и магистров из 70 университетов России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии. Также в конкурсе участвовали представители фонда Archiprix (Нидерланды) и фонда им. Я. Чернихова. Участники представили свои проекты в номинациях по архитектуре, дизайну, градостроительству, реставрации, монументальному и декоративно-прикладному искусству.

Институт архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета в этом году представил 13 проектов. Конкурсная комиссия высоко оценила работы, многие из них отмечены дипломами I степени и четыре работы — дипломами II степени.

Проект Ирины Крайниченко. Источник: АлтГТУ

Наиболее высокую оценку получили два проекта студентов АлтГТУ и были дополнительно отмечены наградами Союза дизайнеров России. Это проект Ирины Крайниченко (руководитель Сергей Поморов, профессор, доктор архитектуры) «Градостроительная концепция создания безбарьерной архитектурной среды в городе Саки. Крым». И проект Ксении Зайцевой (руководитель Юлия Раменская, доцент кафедры архитектуры и дизайна АлтГТУ) «Комплексная визуализация международной биеннале дизайна PRO будущее». Эксперты высоко оценили как саму разработку комплекса айдентики, так и воплощение проекта.

В список победителей вошел и дипломный проект монгольского студента АлтГТУ Баттулга Бааст, обучающегося по программе двойных дипломов. Проект «Дизайн архитектурной среды туристической базы „Галт Уул“ в Монголии» получил диплом II степени.

Проект Баттулга Бааст. Источник: АлтГТУ

Сергей Поморов,

профессор , доктор архитектуры:

Институт архитектуры и дизайна АлтГТУ находится в десятке лучших российских и зарубежных архитектурных школ, об этом говорят итоги смотра-конкурса.

Справка

Традиция проведения ежегодных смотров достижений высших архитектурных школ ведет начало с 1965 года, когда прошел первый всесоюзный смотр-конкурс лучших дипломных проектов по архитектуре. В 1991 году смотр-конкурс получил статус международного. Таким образом, в 2018 году конкурс проводится в 27-й раз (по отсчету от 1991 года, в статусе международного) или в 53-й раз, если вести отсчет от 1965 года.

Смотр-конкурс проводится Межрегиональной общественной организацией содействия архитектурному образованию при участии Федерального учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Архитектура» при поддержке Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств, Международной ассоциации Союзов архитекторов, Международного союза дизайнеров, Союза архитекторов России, Союза дизайнеров России и Союза художников России.