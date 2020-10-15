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Образование

Алтайскую прокуратуру заинтересовало «просроченное» меню сельской школы

Прокуратура Алтайского края проверит школу, в которой участились случаи отравления учеников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пельмени.
Пельмени.
Дмитрий Лямзин

Речь идет о Зудиловской школе в Первомайском районе. Несколько детей получили пищевое отравление, родители обратили внимание на просроченный шоколад и сок с истекшим еще полгода назад сроком, писал «Толк».

Также родители пожаловались на котлеты с кровью, а после пельменей из столовой одного из детей вырвало.

Директор не отрицает, что просрочка действительно оказалась у поваров. Кто в этом виноват — установят компетентные органы.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников пищеблока и администрации школы, надлежащему исполнению условий контракта на поставку продуктов в образовательную организацию поставщиком продукции», — заявили в прокуратуре.

Также проверку начали следователи.

Ранее в крае разгорелся скандал с бесплатным школьным питанием.

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