Алтайскую прокуратуру заинтересовало «просроченное» меню сельской школы

Речь идет о Зудиловской школе в Первомайском районе. Несколько детей получили пищевое отравление, родители обратили внимание на просроченный шоколад и сок с истекшим еще полгода назад сроком, писал «Толк».
Также родители пожаловались на котлеты с кровью, а после пельменей из столовой одного из детей вырвало.
Директор не отрицает, что просрочка действительно оказалась у поваров. Кто в этом виноват — установят компетентные органы.
«В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников пищеблока и администрации школы, надлежащему исполнению условий контракта на поставку продуктов в образовательную организацию поставщиком продукции», — заявили в прокуратуре.
Также проверку начали следователи.
Ранее в крае разгорелся скандал с бесплатным школьным питанием.