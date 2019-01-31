Кризисный центр для мужчин в Барнауле проведет курс для школьников «ЕГЭ без нервотрепки». Первое занятие запланировано уже на 5 февраля. Занятия будут бесплатными.

Группа рассчитана для юношей-выпускников 11 класса. Всего запланировано шесть занятий, один раз в неделю ребята будут встречаться с психологом.

Вести группу будет психолог кризисного центра для мужчин, специалист в области детской нейропсихологии, когнитивно-поведенческий терапевт Лариса Головина. Она рассказала о двух главных эмоциональных проблемах выпускников.

Туннельное мышление

Часто родители и учителя «нагнетают» тревогу выпускника, собственными тревожными и пугающими мыслями. У подростков, подверженных тревоге, может включаться так называемое «тунельное» мышление, и они видят все в черно-белых тонах: либо я сдам ЕГЭ, либо моя жизнь кончится.

Подросток видит только два варианта и не допускает альтернативного сценария, например такого как — я не сдам ЕГЭ, но буду замечательным строителем.

Подросток , мальчик. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Катастрофизация

Ученик сосредотачивается не на текущем моменте, например на подготовке к экзамену, чтении учебника, а рисует себе в голове картины того, какой ужасной будет жизнь, в случае провала на выпускном испытании.

Этот тяжелый прогноз берется за основу и очень образно и ярко представляется в голове человека, в результате чего, выпускник перестает отличать реальность от придуманной фантазии и тревога достигает максимального значения.

Ученик сосредотачивается на том, как будет плохо, страшно и невыносимо, при этом не отдавая себе отчета, что здесь и сейчас он сидит за столом с учебником и ему нужно читать материал.

Подросток. Кеды. СС0

Что будет на занятиях

«Многим свойственно испытывать острые эмоции в проблемных ситуациях, — говорит психолог. — Но эти переживания связаны не с конкретной ситуацией, а с теми представлениями, которые рисуются вокруг складывающихся обстоятельств».

Занятия в группе «ЕГЭ без нервотрепки» позволят участникам понять связь мыслей и состояний, то есть прийти к осознанию, что тревога вызывается их собственными идеями. Психолог поможет опознать характер этих идей и мыслей и научит останавливать их путем альтернативных решений.

Через активную беседу и упражнения ребята получат инструменты работы с негативными переживаниями и чувствами и трансформации их в разумные, работоспособные установки.

Занятия будут проходить в кризисном центре на ул. Г. Исакова 113-е, 2 этаж. Телефон для справок и записи: (3852) 55−12−88.