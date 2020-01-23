Барнаульский психолог рассказала, почему зимой люди чаще впадают в депрессию и как из нее выбраться

Депрессий и неврозов в Алтайском крае регистрируют в полтора раза больше, чем по всей России. Зимой люди склонны чаще впадать в уныние. Виной тому отчасти нехватка солнца и серость за окном. Но есть и другие причины. Барнаульский психолог Лариса Головина рассказала, кончаются ли депрессии весной и что делать, чтобы не довести себя до полного отчаяния.

Когда всем весело

— Что такое депрессия? Многие не считают это какой-то трудностью. Говорят: «Что ты такой грустный , сходи развейся , улыбнись , будь позитивным».

— Давайте определимся. Депрессия — это стойкое подавленное состояние, никак не связанное с внешними факторами. Это когда всем вокруг хорошо и весело, а тебе плохо.

Угнетенное состояние может возникнуть, если человек систематически лишается возможности реализовать какие-то базовые потребности. И это естественно. Если у вас отбирают еду, вы затоскуете. Если вас лишить всех, кто вас любит и кого любите вы, вы затоскуете. Если вам все время на работе говорят, что вы делаете какое-то фуфло, — ну, согласитесь, тоскливо.

И вот тут есть момент: если вам уже дали еду, есть люди, которые вас любят, вы бросили ненавистную работу, а вам все еще плохо — это депрессия.

Депрессия. СС0

О вреде итогов

— Почему именно зимой возникает чувство безысходности и подавленности?

— Это состояние может быть физиологически обусловлено: солнца мало, витамина D не хватает. Но, на мой взгляд, в этом есть экзистенциальный смысл.

В конце года очень модно подводить итоги и строить планы на будущее. И реальное положение дел иногда сильно не срастается с массовым шаблоном.

В это время даже у разумных людей, которые обычно не цепляются за внешние ориентиры, запускается механизм сравнения: ну, подвел я итоги года, а они не так хороши, как у всех. Или не хочу я вообще никаких итогов подводить. Или все куда-то бегут, ставят себе грандиозные цели, а у меня и целей-то нет.

И все это интерпретируется человеком так, что он не укладывается в какие-то шаблоны. Но это полбеды. Человек начинает видеть изъяны в самом себе: что-то со мной не так.

Нельзя порадоваться мысли «я плохой». Можно только загрустить. Это нормальная реакция.

Депрессия. Девушка. открытые источники в интернете

Наша жизнь устроена так, что думать не надо, а надо просто автоматически что-то делать и заполнять свое расписание. Времени на рефлексию не остается.

Так вот, первые январские спокойные дни — время, когда человек неожиданно встречается сам с собой. И эта встреча, оказывается, неприятная. В течение года мы можем игнорировать недовольство жизнью, а в январе оно вылезает во всей красе. Из этой ситуации выбраться очень непросто.

— Можно просто ждать весны и думать , что все проблемы кончатся , нет?

— Они могут и не кончиться. Почему мы так тяжело переживаем депрессию и любое неблагополучие? Потому что есть стереотип: «я должен быть окей всегда». Это касается не только материального состояния, но и эмоционального. Если я переживаю, испытываю дискомфорт, если мне плохо — значит, со мной что-то не так, я ненормальный.

Это очень опасная идея: мало того, что человеку реально плохо, так он еще и думает об этом. Такой новый виток мышления. И, поверьте, человек собственными мыслями может разогнать свое состояние до невообразимого ужаса. Там такой накал страданий, что единственным выходом кажется выход в окно.

Лариса Головина. Из личного архива.

Плохо — это нормально

— Что делать в ситуации , когда загнал себя в угол?

— Первый шаг — признать, что тебе плохо. И ты имеешь полное право на то, чтобы тебе было плохо. Невозможно прожить жизнь только в счастье. Как невозможно прожить год и не заболеть, например: палец порежешь, о дверь ударишься, ОРЗ подхватишь. Мы ломаемся, и это одна из наших базовых настроек, такая заводская прошивка.

Короче, когда плохо — это нормально. После этого мне обычно и задают вопрос: «А вы точно психолог?» Точно. Потому что «все хорошо, улыбайтесь, бодритесь, несмотря ни на что» — это путь к тяжелым формам депрессии с соматическими проявлениями и лечением антидепрессантами.

— А второй шаг?

— Признать, что ты несовершенен и у тебя в жизни немало промахов, а может, и провалов. А может, в какой-то области своей жизни ты вообще достиг самого дна и даже зарылся в ил. Важно понимать, что, может быть, ты просто обычный, ограниченный в своих возможностях и способностях человек, и это нормально.

Депрессия , меланхолия. СС0

Не обязательно работать над собой, развиваться, многое вкладывать в себя, чтобы становиться все более совершенным. Это одна из иллюзий.

Перспективы для страданий

— Сколько требуется времени на лечение депрессии?

— Это зависит от того, до какого предела человек дошел в своих мучениях. Может быть, ему уже надоело страдать и он хочет выплыть. А может быть, ему надо еще помучиться и он еще крепко верит в эти иллюзии о совершенстве. Если человек не готов верить в свою обычность, терапия займет больше времени.

— В чем тут состоит работа психолога?

— Вот приходит человек, говорит: «Избавьте меня от этих мыслей!» Как? Лоботомию сделать? Я не работаю такими деструктивными методами и не могу избавить человека от его способности думать. Я могу лишь помочь направить ваши думы в другое русло, не разрушающее, а созидающее вас. Но при этом ряд иллюзий придется все-таки разрушить, и я этому поспособствую, да.

Мужчина плачет. Слезы СС0

Кстати, не факт, что при этом ваша жизнь навсегда станет другой. Потому что могут открыться новые перспективы для страданий.

Шуточки мышления

— Но ведь это какие-то формальные поводы для страданий — холод , заметенные дороги , хмурое небо.

— И тем не менее с этого может начаться депрессия. Можно в Instagram медийной личности увидеть уровень благосостояния, сравнить со своим и впасть в депрессию. Это тоже формальный повод.

Дело в том, что не сами внешние события определяют нашу реакцию на них. Есть промежуточный этап. Сначала мы все события интерпретируем, а уж потом реагируем.

Это причина того, что реакция на одно и то же событие может быть разной. Одного обрызгала машина на остановке, он думает: «Черт, только вчера же купил пальто, оно же дорогущее, что делать-то». Тут можно даже заплакать. И это нормально. А другой скажет: «Наконец-то! Теперь точно выброшу!» Ну, может, ему ненавистная теща подарила это дурацкое пальто. И это тоже нормальная реакция.

Лариса Головина. Из личного архива.

И вот здесь зарыта собака. Потому что мозгу неважно, происходит ли событие на самом деле в реальности или оно воображаемое и мы о нем просто подумали. Реакция будет все равно и одинаково сильная.

Поэтому важно внимательно относиться не только к тем событиям, которые происходят вокруг, но и к тем, которые вы прокручиваете в мыслях. Людям в депрессии (когда события вокруг объективно благоприятные) стоит задать себе вопрос «Что я думаю?». В первую очередь «Что я думаю про себя?».

— И что он думает про себя?

— Мысли депрессивного человека уходят в глубину представлений о себе как о никчемном, неспособном, жалком и беспомощном существе. Это можно и самостоятельно в себе раскопать.

На психотерапевтическом сеансе все происходит еще быстрее. Это называется «техника падающей стрелы». Когда обсуждается одна и та же ситуация и все время задается вопрос «Что это для вас значит и почему?». И в конце концов человек говорит: «Да потому что я чмо!» Такой момент откровения.

Грусть. Депрессия. Маска CC0

Если крепко поверить в мысль «я — чмо», вы будете хронически испытывать подавленное состояние, независимо от дальнейших событий. Потому что радоваться-то тут реально нечему.

Внимательно думайте

— Как перестать верить в то , что ты неудачник?

— Надо задать вопрос «С чего я это взял-то?». Наше представление о себе почти лишено критичности. Люди сильно подвержены тому, чтобы сравнивать себя с другими. А шаблоны у нас жесткие, они не учитывают никаких нюансов личности. Перебрал все — ничего не подходит.

Не нашел я себя ни в предпринимателях, ни в моделях на подиуме, ни в материнстве-отцовстве. Ну, значит, мне нет места в этом мире, поползу на кладбище. А что, больше у нас нет ролей?

Вопрос «С чего я взял, что я плохой?» приведет к понимаю того, что не было никаких объективных событий, которые подкрепляют это утверждение. Есть только мысли самого человека, которые он принял на веру. Это одно из так называемых когнитивных искажений.

Слезы. Горе СС0

Самый простой пример: у депрессивных людей черно-белое мышление. Если я в 30 лет не родил (не зарабатываю много денег, не успешен, не обзавелся влиятельными знакомыми, не путешествую — тут разные варианты могут быть), то я плохой. Только два варианта, понимаете.

На самом деле вариантов всегда много, просто депрессивный человек обесценивает все остальное.

— Психологи рекомендуют иногда останавливаться , чтобы подумать и посмотреть на себя со стороны?

— Ну, а иначе чем твоя жизнь отличается от жизни кошки, которая ходит от кормушки до лотка и обратно? Но формулировка «нужно специально сесть и задуматься» мне не нравится, потому что на самом деле думаем мы всегда. У нас все время радио в голове. Этот процесс прекращается только с получением удара током в лобные доли мозга.

Вся фишка в том, что мы редко думаем осознанно. Проще говоря, мы не слышим, что мы думаем. Надо просто включиться в этот процесс.

Головная боль. Усталость СС0

Быть выше

— Лучше все же не поддаваться депрессии , чем ее потом лечить. Как это сделать?

— Нездоровые невротичные личности, как правило, воспитывают нездоровых невротичных личностей. От этого никуда не денешься. Это такая самовосполняющаяся система.

Но выход есть. Чтобы не впасть в депрессию, нужно устойчивое представление о себе как о личности ценной и значимой изначально, независимо ни от кого и ни от чего.

За миллион у вас машина или за 100 тысяч, хорошая погода за окном или плохая, успешны вы в бизнесе или нет, это про вас как про личность не говорит ровным счетом ничего.

И уж тем более ничего не дает сравнение себя с другими, только с самим собой в разные моменты жизни.

Крик. СС0.

Чтобы иметь такую идею, нужен жизненный опыт, она сама не приходит. И некоторый уровень зрелости (который не определяется паспортными данными о возрасте), с помощью которого можно занять так называемую мета-позицию — встать над своим мышлением и понаблюдать за тем, что ты думаешь. Так умеют далеко не все.

— А здоровая личность , способная встать над собой , может впадать в состояние депрессии?

— Может. Мы все можем оказаться в кризисе. Это любая ситуация, в которой не действуют наши прежние методы существования. Изменился социальный статус, понизили-повысили на работе, женился или развелся, родился ребенок, переехали в другой город, случилось половое созревание или, напротив, климакс — наше существование в принципе нестабильно.

Поэтому так важно отказаться от идеи, что можно прожить всю жизнь хорошо и стремиться к покою и комфорту. Когда ты отказываешься от этой идеи, ты не переживаешь кризис как какой-то кошмар и ужас. Ты просто говоришь себе: ну да, мне тяжело, я растерян, я не знаю, как справиться и сколько это продлится, я нуждаюсь в помощи.

Одиночество. CCO

Например, отправили тебя в командировку, где мужики-полярники и белые медведи — твои единственные друзья на три месяца. Ну, надо признать, что ты в полной заднице. Но не ты ведь в этом виноват. Да, будет больше раздражения и появится соблазн себя ненавидеть. Но ты понимаешь, что это эти перегрузки нервной системы можно пережить.