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16 октября 7°C

Главный психиатр Алтайского края объяснила, почему люди ведут себя неадекватно на улице

Жители края все чаще делятся в соцсетях фото и видео неадекватных людей на улицах. Один из последних инцидентов, когда голая девушка отбивалась от полицейских на площади Советов. Altapress.ru попросил прокомментировать таких и подобных ситуаций главного психиатра региона Марину Вдовину.

Депрессия, меланхолия.
Депрессия, меланхолия.
СС0

Голые и знаменитые

За последние полгода в крае это не единственный случай, когда в общественных местах появляются люди без одежды.

Так, 5 июля 2019 года жители микрорайона Черемушки в Рубцовске заметили мужчину, который подозрительно себя вел. Он валялся на траве. Очевидцы пишут, что уже видели этого человека. Он ходил голым и якобы однажды его даже забрала скорая помощь.

Днем ранее, 4 июля, барнаульцы видели мужчину, демонстрирующего половые органы, на ул. Кирова, 51-а. Очевидцы вызвали полицию, но мужчина успел убежать.

Весной, 15 апреля, голую жительницу Барнаула сняли на видео у дома на улице Новосибирской в поселке Новосиликатном. Девушка звала Рому.

25 февраля в Барнауле экипаж ДПС остановил парня на скутере, разъезжавшего по городу в одних трусах, а 26 февраля очевидцы сняли молодого человека, который также ходил по улице полуголым.

Неадекват

Марина Вдовина говорит, что неадекватно вести себя могут и вполне здоровые молодые люди, поспорившие с друзьями, на деньги или «на интерес».

Страх.
Страх.
СС0

«В последнем случае (я видела эти сюжеты с голой женщиной у правительства края), налицо острое психотическое расстройство, так называемый острый психоз», — говорит врач.

Это состояние характеризуется тем, что человек перевозбужден и ведет себя неподобающим образом. Более того, у него отсутствует критическое мышление — то есть он не понимает, что делает.

При психическом расстройстве «упорядоченное» поведение человека меняется на неуправляемое. Больной может и не бегать голым, а, например, закрыться в квартире и лежать, занавесив все окна.

Может начать прятаться и убегать, потому что видит воображаемых преследователей, людей, которые хотят его убить, или слышит так называемые «императивные голоса» — галлюцинации.

Никто не застрахован

Марина Вдовина,
главный психиатр Алтайского края:

Сложно назвать причину такого поведения. Оно может быть спровоцировано различными факторами, такими, как стрессы, злоупотребление психоактивными веществами или алкоголем, воздействие вредных факторов, травмы либо наследственная предрасположенность.

Психическое расстройство может возникнуть внезапно. Сегодня мы психически здоровы, а завтра — заболели. Просто что-то случилось в жизни, и психика так отреагировала. Никто от такого не застрахован. Психическое расстройство — это патологическое состояние человека, которое характеризуется изменением психики и поведения с нормального или привычного на деструктивное.

Женщина. Стресс. Не слышу. Не вижу
Женщина. Стресс. Не слышу. Не вижу
СС0

Как лечить «острых»

Психиатр говорит, что неадекватное поведение людей, в том числе публичное, может быть как обострением хронической болезни, так и впервые возникшей острой формой расстройства.

Если на впервые возникшем «остром этапе» правильно подобрать препараты и пролечить пациента, то можно вывести его из этого состояния. Если потом пациент слушает рекомендации докторов и проходит курс реабилитации, то болезнь останется просто эпизодом в анамнезе.

Марина Вдовина,
главный психиатр Алтайского края:

Часто пациенты бросают лечение «на полпути», потому что стесняются посещать врача-психиатра и принимать лекарства, либо чувствуют себя выздоровевшими и не видят необходимости в приеме препарата. И тогда есть шанс, что будет и второй эпизод. А это уже диагноз — хроническое психическое расстройство.

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