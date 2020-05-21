Путин объяснил, когда школьники будут сдавать ЕГЭ

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнётся 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Глава государства особо подчеркнул, что ЕГЭ в России будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году.
«Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением, носит временный характер», — указал Путин.
По словам президента, подать документы по результатам ЕГЭ можно будет сразу в несколько вузов и без личного присутствия. Зачисление пройдет в августе.
«Для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», — также подчеркнул глава государства.