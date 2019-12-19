Путин пообещал восстановить школу на Алтае

19 декабря на традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина попросили помочь с восстановлением школы в Горно-Алтайске, где изучают национальный язык.

Журналистка из Республики Алтай заявила, что в Горно-Алтайске есть единственная школа, где учат алтайскому языку.

«Школа основана 30 лет назад, но она находится в арендованном здании. Постоянно обещают собственное, но до сих пор не построили. У меня вопрос-просьба: помогите, пожалуйста, со строительством алтайской школы», — сказала девушка.

Владимир Путин отметил, что алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам, это по сути база всех остальных тюркских языков. По словам главы государства, важно уделять больше внимания изучению национальных культур, обычаев и языков.

«А если в плачевном состоянии находится школа, тем более, которая преподает на национальном языке, это, конечно, недопустимо. Вы мне сказали: „Помогите эту школу сохранить и восстановить“. Обещаю, мы это сделаем», — ответил президент России.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Кремль аккредитовал 1895 представителей СМИ.

В прошлом году пресс-конференция Путина длилась почти четыре часа, ее посетили около 1700 журналистов. Больше миллиарда пользователей соцсетей интересовались ответами президента.