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Политика

На пресс-конференции Путина будет действовать важный запрет

19 декабря пройдет большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году она будет юбилейной — 15-й.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
kremlin.ru

Российский лидер готов ответить на любые вопросы, однако на этот раз журналистам поставили одно условие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этом году для журналистов «разработали» запрет.

Сотрудников СМИ попросили не использовать большие плакаты, чтобы не мешать работе телевизионщиков, желая привлечь внимание Путина, сообщает РИА Новости.

«Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов», — говорится в сообщении Управления пресс-службы и информации президента.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве, пишет News.ru. Кремль аккредитовал 1895 представителей СМИ.

В прошлом году пресс-конференция Путина длилась почти четыре часа, ее посетили около 1700 журналистов. Больше миллиарда пользователей соцсетей интересовались ответами президента.

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