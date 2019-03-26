Министр образования признал, что каждый пятый алтайский педагог получает меньше 15 тысяч

20% педагогов в Алтайском крае получает меньше 15 тысяч рублей. Об этом депутатам АКЗС 26 марта заявил глава ведомства Максим Костенко, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Исследование минобрнауки показало, что более 23 тысяч рублей получают чуть больше половины учителей. Средняя зарплата по отрасли — 23,6 тыс. рублей.

По словам министра, по итогам первого квартала 2019 года зарплата выросла на 3%, а к концу года поднимется еще на 6%.

В перспективе в Алтайском крае планируют перейти на новую систему оплаты труда педагогов. Она будет иметь три составляющих: оклад, стимулирующую и компенсационную части. По словам Костенко, в связи с этим выиграют учителя, имеющие самый низкий доход — им существенно увеличат зарплату.

«Более 50% педагогов, получающих среднюю зарплату и выше, работающих с большей нагрузкой и на несколько ставок, окажутся в невыгодном положении», — добавил он.

Также Костенко заявил, что идет согласование документов о внесении изменений в бюджет региона, потому что без увеличения фонда оплаты труда перейти на новую систему невозможно.

Ввести ее обещают до 1 сентября 2019 года.

По официальным данным, за январь-декабрь 2018 года средняя заработная плата в регионе подросла на 12,1% и составила 25,5 тысяч рублей.