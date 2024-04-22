Расписание ЕГЭ на 2024 год утвердили в Минпросвещения

Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили новое расписание ЕГЭ 2024 года. В нем учли возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, сообщает сайт нормативно-правовых актов .

Сроки проведения первых ЕГЭ и экзаменов по обязательным предметам не изменили:

23 мая — ЕГЭ по географии, литературе и химии;

— ЕГЭ по географии, литературе и химии; 28 мая – по русскому языку;

– по русскому языку; 31 мая – по математике базового и профильного уровней.

4 июня, согласно обновленному расписанию. пройдут ЕГЭ по обществознанию и физике.

7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам перенесли на 11 июня, они пройдут одновременно с экзаменом по истории.

Также в расписаниях скорректировали сроки проведения экзаменов по отдельным предметам. Тогда выпускники успеют получить результаты и решить, необходима ли им пересдача.

Выпускники смогут пересдать один экзамен уже в этом году. Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам пройдут 4 июля. Пересдачи по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам — 5 июля.

Ранее стало известно, что более 10 тыс. человек из Алтайского края планируют сдавать ЕГЭ.

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