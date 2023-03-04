Разрушенную ветром кровлю школы восстановят в краткие сроки, заявил губернатор Алтайского края

Пострадавшую от шквалистых порывов ветра кровлю в школе села Ая Алтайского края восстановят в кратчайшие сроки, говорится в сообщении пресс-центра регионального правительства.

О случившемся инциденте доложили губернатору. И Виктор Томенко уже дал соответствующие поручения.

Что произошло

В ночь на 4 марта порывистым ветром сорвало кровлю со здания школы на общей площади около 400 квадратных метров над помещениями. В них находится спортзал, актовый зал, столовая.

Пострадавших нет. Занятия в школе временно приостановлены. Учебный процесс в Айской школе намерены возобновить 6 марта. Проведение ремонта не помешает учебным занятиям, уверен глава района Виктор Тырышкин.

Между тем в Барнауле после оттепели, дождя со снегом и последующем морозом стали рушиться деревья на автомобили, припаркованные возле домов. Ранее шлакоблоки рухнули на автомобили около жилого дома в Барнауле.