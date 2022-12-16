Репетиторство в интернете способствует общей эволюции образовательного рынка

Удалённое преподавание школьных предметов, включая подготовку к государственным экзаменам, стало неотъемлемой частью обучающего процесса. В наше время уже ни у кого не вызывает сомнение очевидная перспективность этого направления, позволяющего в удалённом режиме осваивать различные дисциплины. Более того, некоторые родители уже перевели своих детей в формат полного электронного обучения, и количество таких экспериментов растёт с каждым годом.

Для облегчения задач дистанционного образования в настоящее время уже выпущено несколько программных продуктов, позволяющих осуществлять визуализацию на электронных носителях. Сегодня любой репетитор по химии для подготовки к ОГЭ, желающий преуспеть в своей работе, владеет специальными программами, называемыми электронными досками. Такие приложения оснащены функциями изображения математических и химических формул на экранах мониторов. В результате учащийся может моментально скачать любые задания или примеры на свой мобильный гаджет или настольный компьютер.

Что касается расценок, то на этом рынке уже сложился устойчивый ценовой диапазон от 600 до 800 рублей за один урок. Такая стоимость устраивает большинство родителей желающих подтянуть своего отпрыска по какому-нибудь сложному предмету. Все расходы, как правило, превращаются в бесспорные положительные результаты повышения успеваемости и успешной сдачи экзаменационных испытаний. И что самое интересное — школьники сами с нетерпением ждут каждого очередного онлайн урока, который превращается в по-настоящему увлекательное продуктивное занятие.

Описанные процессы приводят к тому, что многие учителя начинают уделять удалённой дополнительной работе большую часть свободного времени. А наиболее смелые и активные и вовсе увольняются из школ, начиная зарабатывать в интернете весьма приличные суммы. Для этого используются все методы раскрутки и популяризации, включая собственные каналы на ютубе и в телеграмме. В случае успеха преподаватель зарабатывает высокий личный рейтинг, непрерывно получая выгодные заказы на организацию удалённых занятий по различным предметам.

Следующий этап эволюции удалённого преподавания — это массовый переход школьников и учителей в онлайн режим, которому способствуют различные карантинные ограничения и неспокойная ситуация в городах и сёлах.