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Образование

Родители школьников в Алтайском крае негодуют из-за 20-минутных перемен

Барнаульские родители в соцсетях пожаловались на длинные перемены в школах, из-за чего дети приходят домой позже обычного, а уроки приходится делать до самой ночи.

Школьная столовая. Дети.
Школьная столовая. Дети.
barnaul.org

Автор поста указал, что перемены до 20 минут в школе № 84 удлинили по рекомендации Роспотребнадзора.

В ведомстве про это «нововведение» слышат впервые, пишет «КП на Алтае».

«Роспотребнадзор никаких рекомендаций на этот счет не давал. Да, есть правила организации учебного процесса, по которым в школе должна быть одна длинная перемена для приема пищи — не менее 20 минут. Но сколько таких перемен нужно, чтобы поели все ученики школы, решает сама организация», — ответили в управлении Роспотребнадзора по краю.

Руководство школы вызвали в комитет по образованию. Решено, что с 25 ноября ученики вернутся к прежнему графику обучения.

Ранее сообщалось, что дату итогового сочинения для школьников могут перенести из-за распространения коронавирусной инфекции.

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