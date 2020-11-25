Родители школьников в Алтайском крае негодуют из-за 20-минутных перемен

Автор поста указал, что перемены до 20 минут в школе № 84 удлинили по рекомендации Роспотребнадзора.

В ведомстве про это «нововведение» слышат впервые, пишет «КП на Алтае».

«Роспотребнадзор никаких рекомендаций на этот счет не давал. Да, есть правила организации учебного процесса, по которым в школе должна быть одна длинная перемена для приема пищи — не менее 20 минут. Но сколько таких перемен нужно, чтобы поели все ученики школы, решает сама организация», — ответили в управлении Роспотребнадзора по краю.