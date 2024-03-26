26 марта
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Образование

«Россети Сибирь» приглашают школьников на экскурсии

Компания «Россети Сибирь» запускает экскурсионные программы во всех регионах присутствия — от Омска до Забайкалья.

Компания «Россети Сибирь» запускает экскурсионные программы для школьников.
Компания «Россети Сибирь» запускает экскурсионные программы для школьников.
Фото предоставлено компанией «Россети Сибирь».

Новый профориентационный проект для школьников стартовал в марте 2024 года. Он направлен на повышение интереса учащихся 7-11 классов к техническим специальностям, сфере электроэнергетики. Для школьников это уникальная возможность побывать на действующей подстанции, своими глазами увидеть повседневную жизнь и работу энергетиков изнутри, побывать в служебных помещениях энергообъекта, расширить знания в области физики и электроэнергетики, раскрыть свой профессиональный потенциал.

Школьники увидят, как устроена подстанция, как электроэнергия передается по распределительным сетям к жилым домам и предприятиям, познакомятся с историей энергообъектов; побывают в Центре управления сетями — технологическом «сердце», где специалисты-энергетики осуществляют контроль работы всех линий электропередачи и подстанций региона (в зависимости от расположения учебного заведения); познакомятся с работой диспетчеров, инженеров, электромонтеров, слесарей; а также получат знания по электробезопасности. Вся экскурсия длится около полутора часов. В роли экскурсоводов выступают действующие сотрудники компании. Безусловно, они поделятся и своими личными впечатлениями от работы, ее особенностями в энергетике, на крупном производстве, расскажут о своем образовании и успехах в карьере, о корпоративной культуре и ценностях компании.

Цель проекта — показать детям важность электроэнергетического сектора, как для каждого отдельного жителя страны, так и для инфраструктурных и стратегических объектоврегиона — промышленных предприятий, социально значимых объектов. Есть у нас и еще одна своя цель, и мы ее не скрываем: это привлечение молодых специалистов. Подразделения компании сейчас в них очень нуждаются. А лучший способ получить высококлассных профессионалов — воспитать их со школьной скамьи. Очень надеемся, что кто-то из нынешних экскурсантов в будущем свяжет свою жизнь с энергетикой и через несколько лет пополнит ряды нашей команды, — прокомментировал заместитель генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти компании Сергей Казак.

Записаться организованной группой (классом) на экскурсию с помощью онлайн-формы по ссылке https://энергоотряд.рф/excursion.

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