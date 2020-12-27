Стало известно, как именно изменятся зарплаты учителей в России

Зампредседателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова сообщила, что учителям в России скорректируют оплату труда. О том, что именно планируют изменить власти, Куприянова рассказала в интервью «Российской газете».

Новые требования к оплате труда учителей разрабатываются в Минпросвещения России совместно с Минтрудом, Минфином и Общероссийским Профсоюзом образования.

По словам представителя профсоюза, оклад учителей должен гарантированно составлять 70 процентов от средней зарплаты по региону. Кроме того, минимальные размеры ставок и окладов работников в виде базовых должны получить статус федеральных гарантий, не опускаясь при этом ниже уровня МРОТ.

Татьяна Куприянова считает, что при единой модели оплаты труда нужно также отметить психологов, мастеров производственного обучения, методистов, логопедов и педагогов-дефектологов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае учителям урезали зарплаты, которые и без того можно назвать маленькими.