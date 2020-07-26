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Образование

Российский рекорд. Школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов

Ученик костромской школы № 30 Дмитрий Ломсадзе набрал в сумме 400 баллов на ЕГЭ. Школьник сдавал четыре предмета: русский язык, профильную математику, физику и информатику, сообщает Kostroma.Today.

ЕГЭ в условиях пандемии.
ЕГЭ в условиях пандемии.
пресс-служба министерства образования по Алтайскому краю

Школьник теперь имеет возможность поступить в лучшие вузы страны. Школа № 30, где он учился, ликует, — сообщает местное издание.

По словам директора школы Александра Зюзина, Дмитрий с первого класса проявлял склонность к наукам, принимал участие в олимпиадах и окончил обучение с медалью.

За всю историю Единого государственного экзамена в России 400 баллов получили только четыре выпускника. Дмитрий Ломсадзе стал пятым.

В июле в России разгорелся скандал из-за слишком сложного ЕГЭ по химии. В профильном ведомстве все обвинения отрицают.

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