Российский рекорд. Школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов

Школьник теперь имеет возможность поступить в лучшие вузы страны. Школа № 30, где он учился, ликует, — сообщает местное издание.
По словам директора школы Александра Зюзина, Дмитрий с первого класса проявлял склонность к наукам, принимал участие в олимпиадах и окончил обучение с медалью.
За всю историю Единого государственного экзамена в России 400 баллов получили только четыре выпускника. Дмитрий Ломсадзе стал пятым.
В июле в России разгорелся скандал из-за слишком сложного ЕГЭ по химии. В профильном ведомстве все обвинения отрицают.