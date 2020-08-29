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Образование

Росстат посчитал, кого дороже собрать в школу: девочек или мальчиков

В 2020 году в России сборы девочки в школу в среднем обойдутся дороже, чем мальчика — почти на 5 тыс. рублей. О таких данных сообщил РБК со ссылкой на Росстат.

Первоклассник Данил Гаппель идёт в школу.
Первоклассник Данил Гаппель идёт в школу.
Михаил Хаустов

По данным ведомства, сборы девочки в школу обойдутся родителям в 23,2 тыс. рублей, в то время как мальчика — 18,8 тыс. руб. В стоимость стандартного набора для первоклассника Росстат включил одежду, спортивную форму, канцелярию и рюкзак.

В среднем набор первоклассника стоит 21 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом он подорожал на 2%. Цена на набор для мальчиков выросла на 1,7%, а для девочек — на 1,1%.

«Средняя цена на одежду по России для мальчиков чуть больше 14 тыс. рублей, а для девочек 18,6 тыс. рублей. Все канцтовары с рюкзаком обойдутся в 4,5 тысяч», — говорится в сообщении.



Также в Росстате отметили, что стоимость набора для мальчиков и девочек может доходить до 32 тыс. рублей в зависимости от региона.

Кроме тоого, выяснилось, что дешевле всего собрать первоклассника к школе можно в Орловской области (14,1 тыс. рублей), а первоклассницу — в Омской области (18,4 тыс. рублей). Дороже всего сборы девочки обойдутся в Камчатском крае (32,3 тыс. рублей), а мальчика — в Чукотском автономном округе (24, 8 тыс. рублей).

Ранее altapress.ru рассказывал о пяти способах сэкономить при сборах ребенка в школу.

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