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Образование

«Ростелеком» поддержал конкурс «Учитель года Алтая — 2023»

«Ростелеком» поддержал конкурс профессионального мастерства «Учитель года Алтая — 2023». Федеральный оператор вручил подарки десяти финалистам номинации «Педагогический дебют» на прошедшей 24 марта в Барнауле церемонии награждения.

Участники номинации «Педагогический дебют» конкурса «Учитель года Алтая – 2023».
Участники номинации «Педагогический дебют» конкурса «Учитель года Алтая – 2023».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Ежегодный краевой конкурс на звание «Учитель года» — большое и долгожданное событие в образовательной среде Алтайского края. В Год педагога и наставника, которым объявлен 2023-й, это мероприятие, повышающее престиж профессии, еще более ценно и символично. Мы решили обратить внимание на молодых преподавателей, которые уже в начале пути показали свой талант и трудолюбие. Всем финалистам желаем профессионального роста, успехов в повседневном труде и новых побед", — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

В номинацию «Педагогический дебют» заявки подали 29 молодых педагогов из 19 районов края. После проведения заочного этапа в финал вышли 10 человек. В итоге жюри признало победителем Елену Гринину, учителя истории школы № 126 из Барнаула. После окончания вуза она проработала учителем всего два с лишним года. Теперь ей предстоит защищать честь профессии на всероссийском этапе конкурса в Москве.

Для меня кумиром и непререкаемым авторитетом была замечательный педагог Елена Геннадьевна Хижняк из города Алейска, сумевшая мне привить любовь к истории. Именно поэтому вопроса «Кем быть?» передо мной не стояло: я твердо знала, чего хочу. Участие в конкурсе дает понимание, что ты можешь о-го-го как много. Это профессиональная самореализация и невероятные эмоции. Победа очень важна для меня. Приятно, что нас поддержали бизнес-компании, большое спасибо за подарки, — сказала Елена Гринина.

Лауреаты номинации «Педагогический дебют» конкурса «Учитель года Алтая – 2023».
Лауреаты номинации «Педагогический дебют» конкурса «Учитель года Алтая — 2023».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Также лауреатами номинации «Педагогический дебют» стали Анастасия Ермакова, которая преподает русский язык и литературу в одной из бийских школ, и Алина Рожкова, учитель биологии из Заринска. Всего в краевом конкурсе участвовали 42 педагогических работника средних общеобразовательных учреждений из 34 районов и четырех городов края. В финал вышли 24 человека. Обладателем звания «Учитель года Алтая — 2023» стал Данил Белов, учитель физкультуры барнаульского лицея № 73.

Для справки: Краевой конкурс «Учитель года» проводится в 33-й раз. За это время в нем приняли участие 1300 алтайских учителей.

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