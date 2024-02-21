«Ростелеком» поддержал семейный форум «Гаджеты: польза VS вред»

«Ростелеком» выступил партнером семейного форума для родителей и подростков, «Гаджеты: польза VS вред», прошедшего в Барнауле 18 февраля. Специалисты компании рассказали о цифровой гигиене, бесплатном курсе по кибербезопасности на образовательной платформе «Ростелеком Лицей», роликах на эту тему в видеосервисе Wink, а также передали участникам встречи буклеты о правилах поведения в сети.

«Ростелеком» принял участие в бесплатном эфире телеграм-канала «Адекватные родители и успешные дети», организованном барнаульским Центром стратегического планирования карьеры «Бутакова и партнеры» в рамках подготовки к форуму. Спикер выступления, ведущий специалист Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева сообщила слушателям об основных принципах цифровой гигиены при использовании соцсетей, интернет-магазинов, онлайн-банков и других ресурсов.

Переписка, общение, приложения, которые мы скачиваем, — всё это наш "цифровой след". Даже если вы потом обратитесь к администраторам сайтов, они удалят только ссылки, сама же информация все равно останется в интернете и впоследствии может навредить при устройстве на работу или в личной жизни. Об этом надо помнить родителям и говорить детям: то, что они выложили в сеть, останется там навсегда, — подчеркнула в своем выступлении Полина Азмеева.

Инновации делают мир интереснее и ярче, выигрывают их активные сторонники — именно это мы хотели показать участникам форума. При этом детский мозг лабилен и может легко впадать в зависимость, что перечеркивает шансы на успешное будущее. Задача родителей и специалистов — научить ребенка грамотно использовать гаджеты, как инструмент достижения целей, — отметила руководитель Центра стратегического планирования карьеры «Бутакова и партнеры» Наталья Бутакова.

Амбассадор города-университета Иннополис, спикер семейного форума Рафаил Венедиктов вручил сертификат на бесплатный доступ к образовательной платформе «Лицей» от «Ростелекома» барнаульцу Марку Рубаненко, одному из участников мероприятия. Кстати, теперь на сайте сервиса размещен бесплатный курс по цифровому этикету и кибербезопасности, который поможет школьникам разобраться в особенностях общения в интернете. Пройти обучение могут все желающие после регистрации на ресурсе.

В телеграм-канале организаторов форума компания разместила ссылку на книгу ИТ-журналиста Станислава Макарова «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», в которой рассказывается, как защитить персональные данные, создать надежные пароли, избежать зависимости от соцсетей. Там же федеральный оператор цифровых услуг представил мини-сериал «Кибербезопасность для детей и взрослых», который находится в бесплатном доступе на ведиосервисе Wink. Сериал состоит из шести роликов: про кибурбуллинг, банковских мошенников, тревожный спам, вовлечение подростков в продажу наркотиков и других.

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