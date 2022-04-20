«Ростелеком» в Барнауле рассказал родителям о безопасности детей в интернете

«Ростелеком» принял участие в Городском родительском собрании, которое прошло в комитете по образованию Барнаула с трансляцией на площадке YouTube. Компания презентовала участникам мероприятия книгу «Этот прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», мини-сериал «Кибербезопасность для детей и взрослых» и рассказала о правилах поведения детей в интернете.

Представленные «Ростелекомом» книга и мини-сериал помогают повысить уровень защиты от различных киберугроз. Короткометражные фильмы снял режиссер Даниил Бергер совместно с творческим объединением «Группа товарищей». Консультантами выступили эксперты по информационно безопасности компании «Ростелеком-Солар». В сериал вошло шесть историй, в каждой из которых звучат советы: как не стать жертвой мошенничества, тревожного спама, травли в интернете и другие.

В книге ИТ-журналиста Станислава Макарова подробно говорится о поведении в соцсетях, защите мобильного телефона, создании безопасных профилей и аккаунтов. Практические советы помогают избежать неприятностей в цифровом мире и выбрать правильную линию поведения в конкретной ситуации.

«Чем старше становится ребенок, тем сложнее родителям контролировать его активность в соцсетях и мессенджерах. В этот период самое важное — сформировать у него понимание, что интернет-пространство небезопасно. Поэтому появление книг, учебных видеороликов на эту тему хорошо помогает мамам, папам и педагогам», — сказала главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию города Барнаула Олеся Логачева.

«Мы все хотим, чтобы наши дети получили гармоничное развитие, могли реализовать свои потребности в цифровом мире и научились ответственному поведению в интернете. „Ростелеком“ является учредителем Альянса по Защите детей в цифровой среде, в который входят известные российские организации. Участники общественного объединения планируют выявлять и маркировать интернет-контент, который может нанести вред психике и здоровью ребенка. Также Альянс повышает цифровую грамотность детей, проводя образовательные проекты по цифровой гигиене, уроки кибербезопасности, тренинги и мастер-классы», — сообщила ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева.

Мини-сериал «Кибербезопасность для детей и взрослых» доступен в видеосервисе Wink. Скачать электронную версию книги можно бесплатно на официальном сайте «Ростелекома» по ссылке www.company.rt.ru.