РПЦ прокомментировала уроки полового воспитания в школах

Митрополит Волоколамский Иларион поддержал уроки полового воспитания в школах, но с оговоркой, что вести их нужно "целомудренно", пишет "Интерфакс".
"Мне кажется неправильной та ситуация, когда дети не знают элементарных вещей, касающихся так называемой сексуальной безопасности, и когда они не соблюдают те меры предосторожности, которые позволят им, допустим, не заразиться СПИДом или не подцепить еще какую-нибудь заразу и венерическую болезнь", - сказал митрополит.
Он подчеркнул, что воспитательная и профилактическая работа необходима, "но очень важно, чтобы она велась целомудренно, важно, чтобы родители знали об этой работе".
Митрополит Иларион также призывает родителей не упустить момент и самим поговорить с детьми о половых вопросах, не дожидаясь, пока ребенок получит эту информацию в других местах.
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