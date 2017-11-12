РПЦ прокомментировала уроки полового воспитания в школах

"Мне кажется неправильной та ситуация, когда дети не знают элементарных вещей, касающихся так называемой сексуальной безопасности, и когда они не соблюдают те меры предосторожности, которые позволят им, допустим, не заразиться СПИДом или не подцепить еще какую-нибудь заразу и венерическую болезнь", - сказал митрополит.

Он подчеркнул, что воспитательная и профилактическая работа необходима, "но очень важно, чтобы она велась целомудренно, важно, чтобы родители знали об этой работе".

Митрополит Иларион также призывает родителей не упустить момент и самим поговорить с детьми о половых вопросах, не дожидаясь, пока ребенок получит эту информацию в других местах.