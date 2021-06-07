Мать барнаульского школьника пожаловалась на травлю из-за черных ногтей сына

Ученик одной из барнаульских школ пришел на учебу с черными ногтями и в футболке с Мэрилином Мэнсоном. Мать мальчика рассказала « КП — Барнаул », что теперь школа хочет обратиться в прокуратуру из-за пропаганды сатанизма.

Мальчик пришел на уроки в таком виде всего один раз, так как вечером собирался на рэп-концерт.

«3 июня позвонили мужу и сказали, что написали заявление в правоохранительные органы за пропаганду сатанизма и неподобающий внешний вид, так как сын пришел на уроки в футболке Мэрилина Мэнсона. Это ведь единичные случай. На мои слова, что это обычный протест школьника и нужно не закручивать гайки, а стараться и педагогам искать общий язык с ним — никак не отреагировали. А теперь это все превратилось в какую-то травлю перед ЕГЭ, когда и без того столько стресса, — рассказать мать школьника.

В региональном министерстве образования все опровергли: обвинения в сатанизме не было.

«На открытом уроке литературы при обсуждении романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» обучающиеся рассуждали о вере и неверии. И школьник сам о себе сказал, что в его жизни был период увлечения «сатанизмом». Заявление на выпускника не подавалось, но о факте высказываний было сказано одному из родителей в телефонной беседе как о настораживающем», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае проведут ревизию состояния защищенности образовательных учреждений, причем один из основных акцентов будет сделан на работе психологической службы.