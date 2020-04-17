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Образование

Семьям с детьми предложили писать сказки во время самоизоляции в Сибири

Мэрия Новосибирска предложила семьям, в которых есть дети возрастом от 2 до 17 лет, предложили принять участие в конкурсе сказок «Заповедные сказки. Планета диких животных», сообщает НДН.инфо.

«Участники могут написать стихотворение, рассказ или эссе, в котором главным героем будет редкое, краснокнижное животное нашей страны, и нарисовать рисунок-иллюстрацию к написанному произведению. Также можно выбрать любимую сказку о животном, и сделать иллюстрацию к ней», — отметили в мэрии.

Работы оценят в четырех возрастных группах. Лучшие опубликуют после подведения итогов 23 октября 2020 года.

Примечательно, что мэрия не в первый раз предлагает заниматься на самоизоляции творчеством. Так, до 10 мая можно нарисовать речных животных, и даже создать собственный выдро-эко-образ, посвященный Международному дню выдр.

Власти города отмечают, что учеба дома — это большие сложности и задачи. Поэтому они задаются вопросом, как занять детей и не дать им растерять навыки обучения.

Ранее алтайские писатели рассказали Altapress.ru, чем они занимаются в самоизоляции. Выяснилось, что зря время не теряют.

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