Выбраться с неповрежденными мозгами: алтайские писатели рассказали, чем занимаются в самоизоляции

Истории о земляках-героях разных войн, немного фантастики и сказка в стихах — алтайские писатели на карантине не тратят время зря, а создают новые шедевры. Altapress.ru узнал, чем еще занимаются местные авторы и повлиял ли коронавирус на их вдохновение.

Карантинные чтения

Сергей Тепляков, автор биографий Наполеона, Евдокимова и Золотухина, сообщил, что пишет новую книгу, но подробностей не рассказал — «военная тайна».

Также во время самоизоляции он создал проект с небольшими рассказами «Карантинные чтения». «Решил написать несколько веселых историй из жизни», — говорит Тепляков.

Сергей Тепляков,

писатель , журналист:

Я, когда пишу, и так много времени провожу у компа. С этой стороны мало что изменилось. Но я должен как-то зарабатывать деньги. Писал разные материи для сайтов. Вот с этим стало сложнее. Были еще другие проекты, которые пришлось заморозить до лучших времен. А когда будут лучшие времена, никто не знает.

Сергей Тепляков. facebook.com

Что почитать в самоизоляции — Человека в трудной ситуации часто тянет читать тяжелые книги, в которых всем плохо. Подобное притягивает подобное. Наполеон в горящей Москве читал «Историю Карла XII» — в той ситуации это чистая психиатрия. А я считаю, что читать надо что-то веселое. Ильфа и Петрова. Или детективы. Или какую-то специальную литературу. Когда все закончится, важно выйти с неповрежденными мозгами.

Поддержим книжные магазины

Детская писательница Ирина Цхай говорит, что в режиме самоизоляции ей вполне комфортно. «Виктор Гюго в свое время специально обрезал себе волосы, чтобы не выходить из дома и закончить «Собор Парижской Богоматери», — напомнила она.

Во время карантина у нее вышла новая книга «Храброе семечко. Грибные истории». Из-за ограничительных мер сорвались презентации издания, но Цхай не унывает — оно уже продается не только в России, но и в США, Израиле, странах Европы.

Книга «Храброе семечко» Ирины Цхай labirint.ru

В «Храбром семечке» в форме сказки рассказываются научные факты: как распространяются семена, какую роль играют насекомые в жизни растений, о значении грибов в нашей жизни. Еще в книге спрятаны настольные игры и шаблоны для рукоделия.

Что почитать в самоизоляции — Прежде всего мне бы хотелось попросить поддержать книжные магазины, которые сейчас переживают непростые времена. Многие продают издания с большими скидками, поэтому самое время пополнить свою книжную полку. Из книг я бы посоветовала «Полианну» Элинор Портер. Замечательная история о том, как научиться искать радость в каждом дне. Я впервые узнала о ней на форуме «Для тех, кому плохо» — участники составили список воодушевляющего чтения. Недавно перечитала «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Она о том, что на самом деле ценно: дружба, любовь, забота. Как важно каждый день «приводить в порядок свою планету». А «планетки» дельцов, пьяниц, честолюбцев рано или поздно будут разорваны если не баобабами, так чем-нибудь другим.

Никаких пятьдесят оттенков серого

Прозаик Валерий Копнинов попробовал себя в новой роли и написал сказку «День чистой воды» в стихах. Сейчас он ее редактирует, параллельно идет работа по иллюстрациям с художником из Сергиева Посада.

«В моей сказке Иван-дурак выходит на борьбу со злом в современном обличье. Пора вернуться к мысли, что это необходимо. Зло-то нынче непуганное, почти узаконенное. А в сказке черное следует называть черным, белое — белым и никаких пятидесяти оттенков серого», — рассказал Копнинов.

Писатель Валерий Копнинов vk.com/id301527405

Писатель также делает наброски к новому роману, которым намерен заняться осенью.

«Он о том, как человеку жить в мире, где духовность и культура никак не сочетаются с прагматизмом и потреблением. Хочется разобраться, что же с нами происходит сейчас», — говорит он.

Валерий Копнинов,

писатель:

Писателям, как и всем остальным гражданам, приходится и в самоизоляции думать о хлебе насущном. Потому что книгами себя и семью не обеспечить. Я сейчас на работе, хорошо что нет ограничений по передвижению по городу — для тех, кому необходимо трудиться. Но все в целом непросто. Для меня самоизоляция — минус, лучше когда жизнь кипит, движется. А видеть во всеобщей беде благодатную тему для сногсшибательного апокалиптического романа я не могу.

Что почитать в самоизоляции — Я себе придумал «возобновление знакомства с моим книжным шкафом». А там у меня русская, зарубежная и советская классика. Уже перечитал Аксенова, Распутина, Крупина, Астафьева. Сейчас — «Братьев Карамазовых» Достоевского. Мой совет — возьмите любимые книги, к которым давно не обращались.

Живого общения не хватает

Писательница и руководитель алтайского отделения Союза писателей России Анна Самойлова признается, что на карантине работы только прибавилось.

Писательница Анна Самойлова Страница facebook Анны Самойловой

Сейчас она пишет роман в жанрах «славянское фэнтези» и «магическая академия». Главный герой закончил обычную школу и попал в волшебную. Он обладает незаурядными способностями, из-за чего оказывается под наблюдением служб госбезопасности.

Анна Самойлова,

писательница , руководитель алтайского отделения Союза писателей России:

Писательство — это когда один на один с текстом. Так что, самоизоляция помогает концентрации. Не приходится отвлекаться, сиди себе и пиши. И еще плюс — можно все напряжение, которое есть сейчас в мире, переработать в текст. Конечно, живого общения не хватает, но есть текст, есть герои, так что вполне можно некоторое время и посидеть дома.

Что почитать в самоизоляции — «Свет в окошке» Святослава Логинова. Думаю, для многих сейчас этот роман будет исцеляющий, пусть не в медицинском плане, но в душевном точно. Интересна трилогия «Рожденный туманом» Брендона Сандерсона. Очень необычный мир, умная и прекрасно написанная книга. «Братья» Марии Семеновой — тоже очень атмосферный роман с уникальным миром.

Наслаждаться каждым словом

Писатель, драматург и психиатр Александр Строганов сейчас пишет новую пьесу. Это будет история с «религиозным оттенком» о деяниях Николая Чудотворца. Также у него в работе роман «Знаменосец».

Александр Строганов,

драматург , писатель:

Люди жалуются на то, что им тяжело в вынужденной самоизоляции, а для меня это отличная возможность прочитать запланированное, послушать музыку, и, конечно, работать-работать-работать. Плюс веду дистанционное обучение со студентами.

Александр Строганов. Рузанна Зурабян.

Что почитать в самоизоляции — Бессмертного Достоевского. Там кладезь мудрости и понимание многих вещей, которые мы пропускаем в суете будних дней. Для людей интеллектуального толка я бы посоветовал взяться за большой труд Джеймса Джойса «Улисс». С этой книгой надо расслабиться и не ждать от нее сюжета, а наслаждаться словом. Для поднятия настроения — «Шпион» Джеймса Фенимора Купера. Эту книгу я читал еще ребенком. Недавно с удовольствием погрузился в мир зарождающейся Америки, где честные и порядочные взаимоотношения перемешиваются с человеческой подлостью. Такая подростковая беллетристика с атмосферой, от которой невозможно оторваться.

Не до писательских дел

Детская писательница Елена Ожич рассказала, что проводит самоизоляцию, как большинство барнаульцев. Дел много, а на творчество времени пока мало.

Елена Ожич. Дмитрий Лямзин

Елена Ожич,

детская писательница:

Работаю, пытаюсь восполнить недостаток физической активности. Начали учиться дистанционно с дочерью, она заканчивает первый класс. Читаю рукописи, присланные на конкурс премии Крапивина. Смотрю видеоинтервью интересующих меня творческих людей.

Вспомнить о забытых фактах

Автор документальной серии «Неизвестный Алтай» Анатолий Муравлев сейчас работает над десятой книгой. Она посвящена алтайским участникам локальных войн за последние сто лет — с конфликта на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году до сегодняшних событий в Сирии и Украине.

Акция памяти на мемориале воинам , умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. altapress.ru

Писатель нашел много интересных фактов. «Например, раньше никогда не публиковали список погибших земляков в Финской войне. А их больше тысячи. Целый месяц я собирал их имена и биографии на сайте Министерства обороны из общего списка в 132 тыс. человек», — рассказал Муравлев.

Анатолий Муравлев,

писатель:

В самоизоляции я наконец-то могу спокойно с утра до вечера заниматься одним делом. Обычно писательство прерывалось на встречи с читателями, презентации, работу в архиве, библиотеках и так далее.

Что почитать в самоизоляции — Могу посоветовать свои книги об истории Алтая: «Лихолетье войны», «Женщины и вожди», «Святые места» и другие. Сергей Тепляков работает в жанре документальной прозы — можно прочитать его биографии о Шукшине, Золотухине. На днях выйдет книга в двух томах Алексея Кобелева «Звезды доблести ратной» — в ней он рассказывает о 414-ти алтайских героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы.

История об алтайском герое

Писатель Константин Сомов на карантине работает над исторической повестью «об алтайском парне из села Стуково» и герое Первой Мировой войны Александре Алябьеве.

Константин Сомов,

писатель:

Сейчас я закончил первую главу под названием «Владивосток», где он служил с 1900 по 1903 год. Как он туда едет, вспоминает свою деревню, родителей.

Константин Сомов. Тамара Дмитриенко