Серебряные медали, труд и новые предметы. Что изменится в новом учебном году - 2023

Знания по «золотому стандарту», военная подготовка и обязательная еженедельная профориентация – эти и другие нововведения ждут российских школьников в новом учебном году. Подробнее о них - в материале altapress.ru.

«Золотой стандарт» знаний

Главным изменением учебного года станет введение федеральной основной общеобразовательной программы (ФООП). В соответствии с ней все российские школьники будут заниматься по одной образовательной программе и проходить материал по одинаковым учебникам.

Ранее учреждения сами определяли образовательную программу и список учебных пособий. Нередко из-за этого дети при переходе в другую школу сталкивались с незнакомым или более сложным материалом.

Внедрение ФООП будет происходить постепенно. В 2023 году она коснется шести предметов: русского языка, истории, обществознания, литературы, географии и ОБЖ.

При этом школы так же, как и прежде, смогут разрабатывать собственные программы. Однако их содержание должно быть не ниже «золотого стандарта», а то и выше.

Новые и старые предметы

В связи с введением новой единой программы из перечня обязательных предметов исключат право, экономику, экологию, астрономию, естествознание и предмет «Россия в мире».

Зато добавят новые образовательные курсы к обязательным предметам. Так, в рамках алгебры и геометрии появится блок «Вероятность и статистика». На уроках обществознания, литературы и истории начнут рассказывать про противодействие коррупции, на биологии — про биотехнологию и генетику, а на физике — про квантовые и нанотехнологии.

Школа. Образование. открытые источники (CC0)

Трудовое воспитание

В новом учебном году по закону о трудовом воспитании школы смогут привлекать детей к общественным работам без согласия родителей.

В обязанности учащихся могут входить дежурства в классе и столовой, уборка школьной территории, посадка деревьев, помощь в библиотеке и другая деятельность по просьбе классного руководителя.

Возвращение серебряных медалей

Поправки в закон о трудовом воспитании школьников также предполагают возвращение серебряных медалей — «За особые успехи в обучении» II степени.

Их смогут получить ученики, в аттестатах которых будет не более двух четверок, а все остальные оценки — «отлично».

Военная подготовка

Еще одним нововведением станет обязательная начальная военная подготовка (НВП), которая будет проходить в рамках ОБЖ. Она будет касаться учеников только 10–11-х классов.

Старшеклассников будут учить строевой подготовке, правилам обращения с оружием пехотинца, основам и правилам стрельбы из автомата Калашникова, устройству и принципу действия ручных гранат – и другим темам.

При этом школа сможет выбрать собственный курс ОБЖ, будь он базовым или усовершенствованным с элементами военной подготовки.

Школа. Образование. открытые источники (CC0)

«Моя школа» в сети

В новом учебном году у школ появится единый информационный портал - федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Моя школа». Его использование будет обязательным для всех учебных заведений.

На сайте будут размещены электронные дневники и журналы, расписание уроков, электронные библиотеки с учебниками, материалами, а также онлайн-курсы и множество других сервисов.

Изменения в ЕГЭ и ОГЭ

Изменения коснутся и государственных экзаменов. Теперь подать заявление на участие в итоговой аттестации можно будет дистанционно. В онлайн перешло и итоговое собеседование в девятых классах.

При наличии уважительной причины у выпускников появится возможность менять перечень предметов и сроки сдачи экзаменов.

Также появились конкретные сроки получения результатов экзаменов. Теперь в основной период результаты должны прийти не позднее чем через 10 дней после проведения экзамена. В досрочный, дополнительный периоды и в резервные сроки — не позднее чем через пять дней после сдачи.

Изменились и даты сдачи некоторых экзаменов:

Итоговое собеседование девятиклассники будут сдавать не в первый рабочий понедельник мая, а в третий понедельник апреля.

Одиннадцатиклассники будут писать итоговое сочинение (изложение) во вторую среду апреля.

Школа. Учитель. Ученик. unsplash.com

Профориентация каждую неделю

Каждую неделю для учеников с 6-го по 11-й классы станут проводить обязательные внеурочные занятия по профориентации.

Количество часов школа выбирает самостоятельно: их может быть 40, 60 или 80.

Ученикам будут не только рассказывать о различных профессиях, но и возить на экскурсии и устраивать встречи с представителями разных сфер.

Бесплатное горячее питание

С 1 сентября для учеников начальных классов будет организовано бесплатное горячее питание. Российские школы получат на это федеральное финансирование.

Напоминаем, что эта реформа школьного питания началась еще в 2020 году, для ее полного внедрения школам дали три года.

Алтайский край одним из первых перешел на новую систему в 2020 году. На эти цели из федерального бюджета региону тогда выделили 350 млн рублей.