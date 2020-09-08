Сергей Мансков оставил пост декана в АлтГУ

Глава института массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ, кандидат филологических наук Сергей Мансков оставил свой пост. Его полномочия истекли 31 августа.

Экс-декан ФМКФиП стал директором детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22», пишет «Толк».

К обязанностям он приступил со 2 сентября, но на сайте технопарка о смене руководителя не упоминается.

Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии в качестве и.о. возглавила Ольга Саланина, заведующая кафедрой лингвистики, перевода и иностранных языков. Информация об этом опубликована на сайте института.

Сергей Мансков возглавил факультет журналистики АлтГУ в 2013 году, сменив Валентину Мансурову.