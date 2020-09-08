Сергей Мансков оставил пост декана в АлтГУ

Экс-декан ФМКФиП стал директором детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22», пишет «Толк».
К обязанностям он приступил со 2 сентября, но на сайте технопарка о смене руководителя не упоминается.
Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии в качестве и.о. возглавила Ольга Саланина, заведующая кафедрой лингвистики, перевода и иностранных языков. Информация об этом опубликована на сайте института.
Сергей Мансков возглавил факультет журналистики АлтГУ в 2013 году, сменив Валентину Мансурову.