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Новую четверть в школах Алтая хотят начать с «удаленки» и запрета детям ходить в ТЦ без взрослых

5 ноября губернатор Виктор Томенко провел заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба правительства Алтайского края.

На заседании регионального оперативного штаба во главе с Виктором Томенко.
На заседании регионального оперативного штаба во главе с Виктором Томенко.
Пресс-служба правительства Алтайского края.

На заседании был рассмотрен вопрос, который на сегодняшний день больше всего волнует родителей барнаульских школьников — будут ли продлены каникулы?

Министерство образования и науки Алтайского края и региональное управление Роспотребнадзора считают возможным возобновление учебного процесса с 9 ноября.

Однако глава региона Виктор Томенко полагает, что текущая эпидемиологическая обстановка, рост числа инфицированных, показатели смертности говорят о необходимости дать школьникам и учителям еще одну неделю.

Губернатор предложил с 9 ноября начать занятия в удаленном режиме, а с 16 ноября — полноценные уроки в очном формате. Окончательное решение будет принято 6 ноября.

На заседании оперштаба была рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае, вопросы организации лечения пациентов с COVID-19.

Как рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина, эпидситуация текущей осени имеет ряд особенностей. Подъем заболеваемости продолжается уже на протяжении полутора месяцев, с середины сентября.

В то же время, с осторожностью можно говорить о некоторых признаках стабилизации: снижается количество заболеваний ОРВИ, замедлились темпы прироста числа пневмонии, снижается удельный вес положительных результатов на коронавирус от количества обследованных.

На заседании регионального оперативного штаба во главе с Виктором Томенко.
На заседании регионального оперативного штаба во главе с Виктором Томенко.
Пресс-служба правительства Алтайского края.

Также на оперштабе обсуждался ряд новых предложений, в том числе о запрете несовершеннолетним посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Готовится решение о продлении периода обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Справка

Всего с начала пандемии в регионе заболели 20339 человек, причем наибольшее их количество — 65% - отмечается среди граждан в возрасте от 30 до 64 лет.

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