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Образование

Школьник решил засудить мэрию, запретившую митинговать против онлайн-обучения

В Красноярске школьник Александр собрался подать в суд на мэрию, которая запретила ему провести митинг против онлайн-обучения, пишет «Проспект Мира».

Ребенок-телепат.
Ребенок-телепат.
image.jimcdn.com.

Александр отметил, что многие дети не имеют возможности учиться дистанционно. При этом родители, оставшиеся без работы или со сниженной зарплатой, должны искать деньги на покупку компьютеров, смартфонов и оплату интернета.

«У многих людей элементарно на еду не хватает. С самого начала „самоизоляции“ власть пытается убежать от ответственности за образование будущих граждан», — считает школьник.

Своим митингом он хотел заявить протест губернатору Красноярского края Александру Уссу.

Однако мэрия не разрешила акцию протеста, пояснив это тем, что губернатор строго запретил все массовые мероприятия в регионе. Естественно, кроме того самого мероприятия, которое прошло 1 июля.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Анна Зайкова.

Такой ответ не устроил молодого человека. Он даже объяснил, почему тогда некоторые решения губернатора «противозаконны».

«Я считаю несправедливостью то, что волонтерам Конституции согласуют и велопробеги, и пикеты по переписке, а горожанам с важным вопросом запрещают собраться даже с соблюдением всех мер безопасности. Сквер Космонавтов рассчитан на 10 000 человек из расчета квадратный метр на человека. 1 000 человек (заявленная численность) может разместиться на таком пространстве с соблюдением любой необходимой социальной дистанции. Так что заботой о нашем здоровье тут и не пахнет», — аргументировал свои подозрения Александр.

Неизвестно, когда именно школьник пойдет в суд, однако намерения у него серьезные.

Ранее министр просвещения России на примере дочери заявил о неготовности школ к онлайн-обучению.

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