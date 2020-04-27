Министр просвещения на примере дочери заявил о неготовности школ к онлайн-обучению

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью « Коммерсанту » рассказал, что школы и учителя не были готовы к переходу на дистанционное обучение.

Кравцов подчеркнул, что еще в начале 2020 года невозможно было представить, что в марте все школьники России будут вынуждены резко перейти на домашнее обучение.

«Конечно, не все школы и не все учителя были к этому готовы. Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю?» — сказал министр.

Он подчеркнул, что его дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки — проблем с учебой возникло много.

Но зато, отметил Кравцов, в России пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников. И именно «удаленка» значительно сократила риски заражения детей, учителей и их семей.

Ребенок-телепат. image.jimcdn.com.

Также министр заявил, что невозможно было заранее подготовиться не только к удаленной учебе, но и сопутствующим техническим проблемам.

«Как вы себе это представляете? Конечно, мы не до конца понимали, какие у нас и у наших школ есть возможности по дистанционной учебе. Никто не видел всю картину целиком. Да, в России уже давно велась работа по развитию информационных технологий, по их внедрению в школьный образовательный процесс <…> Но все эти ресурсы ну никак нельзя было назвать неотъемлемой частью учебы <…> Но тут школы пришлось в буквальном смысле закрыть», — пояснил министр.

При этом пересадить всю страну из-за парт на электронные площадки получилось далеко не сразу и не везде.

Как минимум из-за того, что многим ученикам оказалось сложно учиться из дома, поскольку не у всех семей есть техника — компьютеры, ноутбуки, смартфоны и даже интернет.

«Но надо понимать, как непросто обеспечить все семьи тем, в чем они нуждаются для учебы. Это в любом случае госзакупки, торги, целая история. Просто даже из-за законодательства все это невозможно сделать быстро», — объяснил министр.

Однако подчеркнул, что самым нуждающимся все же удалось передать 50 тыс. единиц техники через проект «Помоги учиться дома».

Напомним, в Алтайском крае тысячи школьников не имеют интернета и компьютеров для удаленного обучения. К примеру, около 110 тыс. детей или не имеют интернета для удаленного обучения, или сталкиваются с его неустойчивым качеством.