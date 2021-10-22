Школьникам алтайского наукограда могут продлить осенние каникулы

В Бийске уже 54 класса ушли на карантин из-за выявленных случаев коронавируса. Сообщили « Бийскому рабочему » в управлении образования города.

Если эпидобстановка в городе не улучшится, то школьникам продлят каникулы. Всего в Бийске короной болеют 79 детей, а также 16 учителей.

Минпросвещения России планирует объявить каникулы школьников до 7 ноября и готовят соответствующий документ. Дополнительные дни будут выходными, учится дистанционно в это время школьники не будут.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае полностью закрыли три школы и три детсада, 263 класса в 91 школе перевели на дистанционный формат обучения из-за подъема заболеваемости ОРВИ.