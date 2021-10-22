22 октября 5°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Школьникам алтайского наукограда могут продлить осенние каникулы

В Бийске уже 54 класса ушли на карантин из-за выявленных случаев коронавируса. Сообщили «Бийскому рабочему» в управлении образования города.

Школьник.
Школьник.
СС0

Если эпидобстановка в городе не улучшится, то школьникам продлят каникулы. Всего в Бийске короной болеют 79 детей, а также 16 учителей.

Минпросвещения России планирует объявить каникулы школьников до 7 ноября и готовят соответствующий документ. Дополнительные дни будут выходными, учится дистанционно в это время школьники не будут.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае полностью закрыли три школы и три детсада, 263 класса в 91 школе перевели на дистанционный формат обучения из-за подъема заболеваемости ОРВИ.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость