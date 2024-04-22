Школьники Алтайского края смогут ускоренно подготовиться к ЕГЭ по литературе

Кандидат филологических наук Артем Шамков расскажет школьникам, как ускоренно подготовиться к экзамену. Также будущие студенты узнают, на какие произведения сделать акцент, как подготовиться к сочинению и запомнить литературные термины.
Встреча пройдет в онлайн-режиме и начнется в 15:00. Для участия необходимо заранее пройти регистрацию.
Все вопросы можно задать руководителю проекта Ренате Халиуллиной по телефону (3852) 50-34-89, prof@alt.ranepa.ru. Также дополнительная информация есть в группе «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что более 10 тыс. человек из Алтайского края планируют сдавать ЕГЭ.
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