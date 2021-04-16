Школьники алтайского села вынуждены учиться в совхозной конторе

Школа в селе Плешково Алтайского края пришла в негодность из-за затянувшегося ремонта. Детей отправляют на уроки в другие помещения, которые мало похожи на школьные классы.

Ремонт кровли в 2020 году затянулся до декабря. Пока крыши не было, осенью помещения топило дождями.

Из-за этого в классах обнажились швы на потолках, отвалились обои, вздыбились от влаги полы, актовый зал и еще ряд кабинетов совсем заколочены из-за угрозы здоровью и жизни учеников, сообщила пресс-служба алтайского отделения партии «Справедливая Россия — За правду».

Школьников распределили учиться по другим помещениям: переоборудовали под классы кабинеты в сельсовете, совхозной конторе и детском саду. Причем столовая осталась в школе.

«И вот каждое утро за полкилометра ученики вынуждены были ходить зимой туда и обратно. А ведь это 196 школьников, причем в Плешково возят ребятишек еще из двух близлежащих сел», — передают справороссы.

По словам мамы двух школьников, в совхозной конторе соседством с детьми недовольны, возможно, придется вообще ездить в другое село.

Руководитель отделения партии в Зональном районе Евгений Щетинин узнал у главы района, что деньги на ремонт школы выделят не раньше 2022−2023 годов.

Теперь он готовит ходатайство на имя депутата Госдумы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева.

Ранее altapress.ru сообщал, что школу № 31 в Бийске закроют и снесут. Администрация наукограда решила, что проще построить новую, чем пытаться вести реконструкцию старого здания.