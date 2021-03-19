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Образование

В Бийске снесут школу

Комиссия по ЧП признала, что школу № 31 в Бийске нужно закрыть. Администрация наукограда решила, что проще построить новую, чем пытаться вести реконструкцию старого здания.

Школа №31 Бийска.
Школа №31 Бийска.
delovoibiysk.ru

Дети и так уже не учились в аварийных корпусах. Как ранее сообщалось, их в 60-х годах изначально построили с нарушениями.

29 марта школа закроется, сообщили в пресс-центре местной мэрии.

Вопрос строительства новой школы прорабатывается в министерстве образования Алтайского края. Проект оценивается в 467 млн рублей.

Но уже решено, где будут учиться школьники. Их направят в СОШ № 1 и 4.

До конца учебного года ученики 1−9 классов будут получать компенсацию за проезд. С 1 сентября планируется открыть школьный маршрут для учащихся 1−4 классов, а для 5−9 классов продолжится выплата компенсации проезда.

Сама школа № 31 не расформировывается, а остается юридическим лицом с сохранением всего кадрового и ученического состава.

«Прекращается только эксплуатация здания», — уточнили в администрации.

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