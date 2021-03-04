В Бийске вместо разваливающейся школы построят новую почти за полмиллиарда рублей

Также рассматривается вариант строительства школы в рамках государственно-частного партнерства, сообщили altapress.ru в управление образования администрации Бийска.
Бийская школа № 31, в которой учатся 320 детей, состоит из двух корпусов 1964 года постройки. У здания изначально сделали неправильный фундамент, из-за чего осадка шла неравномерно, на стенах появились трещины.
Конструкции укрепили и начали регулярно контролировать состояние здания, но в 2013 году дополнительный корпус все равно пришлось признать аварийным и занятия там проводить перестали.
В ненадлежащем состоянии находится и спортзал в отдельном блоке основного корпуса. Там дети также уже не занимаются — когда позволяет погода, физкультуру проводят на улице, в ином случае — теоретические уроки в классах.
В мэрии не подтверждают сообщения о матрасах, которыми, якобы, утепляют окна в столовой.
Также несколько дней назад школьники разбили сифон в туалете. Его временно заменили пластиковой бутылкой. Тогда и была сделана фотография, которую публиковали в сети. Сейчас ремонт завершен, уверяют в управление образования Бийска.
Как только работы по строительству нового здания начнутся, детей распределят по соседним школам № 1 и № 4. Туда же учащиеся отправятся, если контролирующие органы выпишут предписание о закрытии учреждения.
До принятия этих решений дети остаются учиться в здании старой школы.
Ранее на встрече губернатора Алтайского края Виктора Томенко и председателя правительства России Михаила Мишустина обсуждалась организация школьного образования и создание новых учебных мест, в частности, строительство школ по программе государственно-частного партнерства.