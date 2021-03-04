В Бийске вместо разваливающейся школы построят новую почти за полмиллиарда рублей

Администрация Бийска рассчитывает построить новое здание для школы № 31, фотографии из которой вызвали шквал обсуждений в сети и стали основанием для проверки прокуратуры . Проект оценивается в 467 млн рублей, поэтому чиновники отправили заявку на его включение в краевую инвестиционную программу.

Также рассматривается вариант строительства школы в рамках государственно-частного партнерства, сообщили altapress.ru в управление образования администрации Бийска.

Бийская школа № 31, в которой учатся 320 детей, состоит из двух корпусов 1964 года постройки. У здания изначально сделали неправильный фундамент, из-за чего осадка шла неравномерно, на стенах появились трещины.

Конструкции укрепили и начали регулярно контролировать состояние здания, но в 2013 году дополнительный корпус все равно пришлось признать аварийным и занятия там проводить перестали.

В ненадлежащем состоянии находится и спортзал в отдельном блоке основного корпуса. Там дети также уже не занимаются — когда позволяет погода, физкультуру проводят на улице, в ином случае — теоретические уроки в классах.

Жители Бийска показали ужасающее состояние местной школы instagram.com/chp.biysk/

В мэрии не подтверждают сообщения о матрасах, которыми, якобы, утепляют окна в столовой.

Также несколько дней назад школьники разбили сифон в туалете. Его временно заменили пластиковой бутылкой. Тогда и была сделана фотография, которую публиковали в сети. Сейчас ремонт завершен, уверяют в управление образования Бийска.

Как только работы по строительству нового здания начнутся, детей распределят по соседним школам № 1 и № 4. Туда же учащиеся отправятся, если контролирующие органы выпишут предписание о закрытии учреждения.

До принятия этих решений дети остаются учиться в здании старой школы.

Ранее на встрече губернатора Алтайского края Виктора Томенко и председателя правительства России Михаила Мишустина обсуждалась организация школьного образования и создание новых учебных мест, в частности, строительство школ по программе государственно-частного партнерства.