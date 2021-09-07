Школьников запретили кормить мясом диких животных и макаронами по-флотски

Ведомство предоставило список блюд, которые нельзя подавать в школах.
Среди них — макароны по-флотски с мясным фаршем или с рубленым яйцом, яичница-глазунья, грибы, паштеты, блинчики с мясом и творогом, сообщается на странице управления Роспотребнадзора по Петербургу в Instagram.
Также школьникам нельзя давать некоторые виды колбас — кровяные, ливерные, сырокопченые, зельц.
Под запрет попали заливные блюда, сало, маргарин, майонез, холодные супы, окрошка, мясо диких животных, яйца и мясо водоплавающих птиц, пирожные, торты, арахис, карамель, квас, кумыс, газированные напитки, кетчупы, маринованные овощи и фрукты, пишет polit.ru.
При выявлении грубых нарушений родители могут направлять информацию в ведомство, руководству школы, ее учредителю или оператору питания.
Ранее в Барнауле обсудили бесплатное и безопасное школьное питание.
Представитель алтайского Роспотребнадзора Елена Боброва напомнила, что «особое внимание необходимо уделить принципам здорового питания: калорийности, соотношению белков, жиров и углеводов».
Контролем организации питания займется общественная межведомственная комиссия, появившаяся в этом году.