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Образование

Школьников запретили кормить мясом диких животных и макаронами по-флотски

Роспотребнадзор разработал отдельные методические рекомендации для родителей о том, как правильно контролировать питание детей в школах.

Школа, столовая
Школа, столовая
Фото Анна Зайкова

Ведомство предоставило список блюд, которые нельзя подавать в школах.

Среди них — макароны по-флотски с мясным фаршем или с рубленым яйцом, яичница-глазунья, грибы, паштеты, блинчики с мясом и творогом, сообщается на странице управления Роспотребнадзора по Петербургу в Instagram.

Также школьникам нельзя давать некоторые виды колбас — кровяные, ливерные, сырокопченые, зельц.

Под запрет попали заливные блюда, сало, маргарин, майонез, холодные супы, окрошка, мясо диких животных, яйца и мясо водоплавающих птиц, пирожные, торты, арахис, карамель, квас, кумыс, газированные напитки, кетчупы, маринованные овощи и фрукты, пишет polit.ru.

При выявлении грубых нарушений родители могут направлять информацию в ведомство, руководству школы, ее учредителю или оператору питания.

Кабан.
Кабан.
открытые источники в интернете

Ранее в Барнауле обсудили бесплатное и безопасное школьное питание.

Представитель алтайского Роспотребнадзора Елена Боброва напомнила, что «особое внимание необходимо уделить принципам здорового питания: калорийности, соотношению белков, жиров и углеводов».

Контролем организации питания займется общественная межведомственная комиссия, появившаяся в этом году.

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