Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 сентября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование

Сибирских детишек будут штрафовать в детсадах за неуважительные прогулы

В детских садах Новосибирска решили штрафовать родителей воспитанников за непосещение без уважительных причин, сообщает «Сиб.фм».

Во время открытия детского сада в Новоалтайске краевое правительство представлял министр образования Максим Костенко.
Во время открытия детского сада в Новоалтайске краевое правительство представлял министр образования Максим Костенко.
Официальный сайт правительства Алтайского края.

Штрафы ввели специальным постановлением, которое начало действовать с 1 сентября.

Как пояснила начальник городского отдела дошкольного образования Елена Диринг, есть перечень уважительных причин, по которым родители могут не оплачивать пропуски.

«По болезни, санаторно-курортное лечение, летняя оздоровительная кампания, отпуск родителей или закрытие дошкольного учреждения на карантин или ремонт», — перечислили власти несколько причин.

Также оправданием назвали свободный график работы родителей из-за пандемии, однако для этого придется написать заявление и подать к нему подтверждающий документ от работодателя.

Если же ребенок просто не пришел в детсад, родители обязаны оплатить пропущенный день.

Ранее в Барнауле работница детсада пожаловалась на необязательные «обязательные прививки».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость