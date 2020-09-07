Сибирских детишек будут штрафовать в детсадах за неуважительные прогулы

Штрафы ввели специальным постановлением, которое начало действовать с 1 сентября.
Как пояснила начальник городского отдела дошкольного образования Елена Диринг, есть перечень уважительных причин, по которым родители могут не оплачивать пропуски.
«По болезни, санаторно-курортное лечение, летняя оздоровительная кампания, отпуск родителей или закрытие дошкольного учреждения на карантин или ремонт», — перечислили власти несколько причин.
Также оправданием назвали свободный график работы родителей из-за пандемии, однако для этого придется написать заявление и подать к нему подтверждающий документ от работодателя.
Если же ребенок просто не пришел в детсад, родители обязаны оплатить пропущенный день.
Ранее в Барнауле работница детсада пожаловалась на необязательные «обязательные прививки».