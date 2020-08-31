В Барнауле работница детсада пожаловалась на необязательные «обязательные прививки»

Жительница алтайской столицы рассказала в паблике « Подслушано Барнаул », как ее вынуждают сделать прививку от гриппа.

Женщина пояснила, что накануне в детский сад, где она работает, принесли список, в котором нужно выразить согласие/несогласие на прививку от гриппа.

«Я ответила отказом. В связи с этим встретила негодование от руководства — просили назвать причины, по которым отказываюсь ставить, и принести с поликлиники справку с медотводом», — рассказала она.

При этом ей сказали, что все равно заставят сделать прививку. Риторическим остался вопрос: а зачем тогда давать согласие/несогласие и заверять это подписью.

Женщина отметила, что позвонила в региональный минздрав, где ей разъяснили, что любое медицинское вмешательство производится с ее согласия. Однако якобы сделали одно уточнение.

«Вы же понимаете, они вас не допустят до работы. Вам придется обращаться в суд, чтобы работодатель вернул вам деньги ибо вы не работали по его вине. Вам это надо?» — пересказала работница детсада часть разговора.

Детский сад 30-х retro. moi-barnaul.ru

«Тогда я записалась на прием к участковому терапевту. Мне объяснили — да, я имею право отказаться от прививки, но должны быть веские основания. Это онкология. Если язва желудка, то это (прививка) даже полезно, и беременным сейчас тоже ставят», — продолжила женщина.

Терапевт, подчеркнула автор жалобы, поинтересовался о причинах нежелания ставить вакцину от гриппа и получила в ответ целых три основания.

«Во-первых, мой отец ставил каждый год и поначалу очень даже был рад тому, что не болел, но теперь он болеет часто — начинается с насморка, заканчивается бронхитом. Спасается только антибиотиками, либо выздоравливает в стационарных условиях. Во-вторых, за 15 лет работы в детсаду у меня выработался собственный иммунитет к детским ОРЗ и ОРВИ», — процитировала женщина свой ответ врачу.

В аптеке. Анна Зайкова

В-третьих, добавила работница детсада, после прививки «в течение года большинство людей болеют часто и аптеки обогащаются за счет этого». При этом, по ее словам, люди и так уже запичканы лекарствами, «так они еще и вакцинируют, чтобы наверняка».

«Но больше всего меня возмущает то, что при наличии права отказаться я сталкиваюсь с принудительными мерами. К прививкам из национального календаря отношусь адекватно, все поставлены», — заключила женщина.

Напомним, ранее в Алтайский край поступило более 555 тыс. доз вакцины от гриппа, всего ожидают более 1,2 млн доз. Препараты содержат актуальные штаммы вирусов, рекомендованные ВОЗ, и созданы на основе антигенов, выделенных из очищенных вирусов гриппа типов, А и В.