В Новосибирске впервые в этом учебном году школьника удалили с ЕГЭ за попытку списывания. Об этом пишет sib.fm.

Отмчается, что у ребенка обнаружили шпаргалку.

«Государственная итоговая аттестация проходит в штатном режиме, досрочно по неуважительной причине никого не удаляли, кроме одного человека, которого удалили с ЕГЭ по литературе за наличие шпаргалки», — заявила чиновница.

В таком случае школьник имеет право пересдать один предмет.

В Новосибирске началась итоговые экзамены 23 мая. В этот день школьники сдавали не только литературу, но также химию и географию.

Ранее сообщалось, что в Барнауле выпускники начали сдавать первые экзамены.

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