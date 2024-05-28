Отмчается, что у ребенка обнаружили шпаргалку.
«Государственная итоговая аттестация проходит в штатном режиме, досрочно по неуважительной причине никого не удаляли, кроме одного человека, которого удалили с ЕГЭ по литературе за наличие шпаргалки», — заявила чиновница.
В таком случае школьник имеет право пересдать один предмет.
В Новосибирске началась итоговые экзамены 23 мая. В этот день школьники сдавали не только литературу, но также химию и географию.
Ранее сообщалось, что в Барнауле выпускники начали сдавать первые экзамены.
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