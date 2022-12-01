1 декабря
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Образование

Следователи проверят жалобы на холод в алтайских школах

Следователи проведут проверку после жалоб на холод в школах в Камне-на-Оби, сообщают в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

Чугунная батарея.
Чугунная батарея.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Родители пожаловались на холод в школьных помещениях. Они утверждают, что дети занимаются в верхней одежде. Некоторых перевели на удаленку.

Следователи выяснят, что происходит с температурным режимом в учреждениях, а также дадут юридическую оценку ответственным лицам.

По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее altapress.ru писал, как школа в далеком алтайском селе доживает дни, а руководство добивается ремонта. Плесень жрет стены.

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