Следователи проверят жалобы на холод в алтайских школах

Родители пожаловались на холод в школьных помещениях. Они утверждают, что дети занимаются в верхней одежде. Некоторых перевели на удаленку.
Следователи выяснят, что происходит с температурным режимом в учреждениях, а также дадут юридическую оценку ответственным лицам.
По итогам проверки примут процессуальное решение.
Ранее altapress.ru писал, как школа в далеком алтайском селе доживает дни, а руководство добивается ремонта. Плесень жрет стены.
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