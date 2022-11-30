Инцидент произошел 26 ноября. В поселке Артемовский Бодайбинского района случилась коммунальная авария. В результате 13 жилых домов остались без отопления. Теплоснабжение до сих пор не восстановили.
Возбуждено уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В порядке ст. 91 УПК РФ СК задержал главу поселка.
Следователи и сотрудники полиции провели обыск в администрации Артемовского и изъяли необходимую документацию.
Ранее из-за коммунальной аварии около 14 тыс. жителей Новосибирска остались без отопления и горячей воды.